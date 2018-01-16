Самые невероятные совпадения в мировой истории

Говорят, что случайностей не бывает, есть закономерности. В истории, например, много всяких интересных совпадений. И вот одни из них.

Ли Харви Освальд и Джон Кеннеди

За месяц до убийства президента Кеннеди Ли Харви Освальд получил работу в Техасском школьном книгохранилище. Позднее, по официальной версии, именно это место он выбрал в качестве укрытия, когда целился в 35-го президента США.

Теперь встает вопрос. Как бы повернулись события, если бы Освальд не получил эту работу?

Эдвин Бут и Роберт Линкольн

Перед смертью Авраама Линкольна его сын Роберт отправился в путешествие в штат Нью-Джерси. Когда поезд тронулся, молодой Линкольн неожиданно упал вниз с платформы и не мог забраться обратно. К счастью, его вовремя вытянули за воротник пальто на безопасную поверхность платформы.

Его спасителем оказался не кто иной, как Эдвин Бут, американский актер и брат Джона Уилкса Бута, который впоследствии станет убийцей Авраама Линкольна.

Гаврило Принцип и эрцгерцог Франц Фердинанд

Сербско-боснийскому революционеру Гавриле Принципу, застрелившему эрцгерцога австрийского, удалось осуществить свой коварный замысел благодаря чистой случайности.

Первая попытка расправы над эрцгерцогом завершилась полным провалом, тогда радикал решил взять дело в свои руки. Автомобиль, в котором ехали Франц Фердинанд с женой, прибыл не туда, тогда водитель остановился, чтобы развернуться. Вот когда Принцип решил не упускать свой шанс и сделал несколько смертельных выстрелов.

Если бы водитель эрцгерцога выбрал верное направление, то, вероятно, мы бы никогда не услышали о Первой мировой войне?

Джеймс Дин и его автомобиль

Джеймс Дин был известным голливудским актером 50-х годов XX века. В 1955 году он погиб в ужасной автомобильной аварии, разбившись на своем мощном спортивном кабриолете Porsche Spyder, которым Дин очень гордился. Однако «Маленький ублюдок» (такое прозвище дал своему железному коню актер) в течение многих лет продолжал сеять смерть вокруг себя.

1) Все, что осталось от шикарного автомобиля, было транспортировано в гараж после аварии. Груда металлолома, неожиданно рухнувшая вниз с прицепа, покалечила одного из автомехаников.

2) На спортивный автомобиль, которым управлял хирург по имени Уильям Эшрик, был установлен мотор от «Маленького ублюдка». Во время соревнований спорткар потерял управление, и Эшрику уже не удалось выйти из машины живым.

3) Многие горели желанием восстановить пользующийся дурной славой Porsche. Однако гараж, в котором его ремонтировали, по странному стечению обстоятельств сгорел дотла.

4) Затем автомобиль был показан на выставке в городе Сакраменто, где он упал с подиума и раздробил бедро проходящему мимо подростку.

5) В 1959 году проклятый автомобиль встретил свой конец, когда необъяснимым образом развалился на 11 частей.

Марк Твен и комета Галлея

Писатель Марк Твен родился в 1835 году, в тот день, когда рядом с Землей пролетала комета Галлея. А когда он умер в 1910 году, комета снова показалась около земной орбиты, как и предвещал писатель.

«Титаник» и Титан

За годы до того, как «Титаник» встретил свою судьбу на дне Атлантического океана, из-под пера Моргана Робертсона вышел роман «Бездна», в котором он описал корабль, как две капли воды похожий на плавучего гиганта. Непотопляемый «Титан» (именно так писатель назвал свой корабль) натолкнулся на айсберг и ушел под воду, забрав с собой жизни большинства пассажиров.

А еще трагедия в книге произошла в том же месяце, в котором реальный «Титаник» пошел на дно.

Людовик XVI и 21-е число

Когда король Франции Людовик XVI был еще ребенком, астролог предупредил его всегда быть начеку 21-го числа каждого месяца. Мрачный прогноз так напугал короля, что он никогда не планировал никаких дел на 21-е число.

Французская революция заставила его отказаться от своей привычки. 21 июня 1791 года король и королева были арестованы при попытке бежать из страны. Затем 21 сентября того же года Франция был провозглашена республикой. А 21 января 1793 года король Людовик XVI был казнен на гильотине.

Ричард Лоуренс и Эндрю Джексон

В 1935 году Ричард Лоуренс совершил покушение на жизнь тогдашнего президента Америки Эндрю Джексона. Он приобрел два кремневых револьвера и одним из них нацелился в спину президента. Когда Лоуренс нажал на курок, оружие дало осечку. Тогда преступник подошел вплотную, достал второй пистолет и выстрелил в упор. Однако и на этот раз что-то пошло не так.

В этот момент горе-убийца привлек внимание толпы и его задержали. Когда полицейские проверили оружие Лоуренса, то оба пистолета оказались в рабочем состоянии.

Иосиф Сталин и Тамерлан

В 1941 году Иосиф Сталин дает распоряжение группе археологов вскрыть гробницу среднеазиатского завоевателя Тамерлана, который был захоронен в Самарканде (Узбекистан).

По слухам, в его могиле была найдена надпись, которая гласила: «Тот, кто вскроет мою могилу, выпустит на свободу злой дух войны, более могущественный, чем я». Через двое суток немецкие войска вторглись на территорию СССР.

Сталин велел перезахоронить останки Тимура в 1942 году. Вскоре после этого немецкая армия капитулировала под Сталинградом, что стало переломным моментом в ходе Второй мировой войны.

Фото: Bigpicture.ru