Международный финансовый центр «Астана» объявил об официальном запуске
Основными стратегическими направлениями развития МФЦА являются рынок капитала, управление активами, управление благосостоянием частных лиц, исламское финансирование, финансовые технологии.
Международный финансовый центр «Астана» (далее-МФЦА) объявляет об официальном запуске и начале регистрации компаний, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу центра.
При МФЦА начал действие Комитет по регулированию финансовых услуг (далее - АФСА). АФСА лицензирует широкий спектр услуг, включая инвестиции и управление активами, private banking, управление и администрирование фондов, кастодиальные услуги, исламское финансирование, а также работу представительских офисов.
В рамках МФЦА впервые на постсоветском пространстве введена специальная юрисдикция с собственным правом, основанным на принципах английского коммерческого права и стандартах ведущих мировых финансовых центров, таких как Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур, Дубай. Создан независимый суд МФЦА, который будет рассматривать коммерческие и гражданские споры, а также Международный арбитражный центр.
На базе МФЦА действует высокотехнологичная биржа (далее - AIX), соответствующая лучшим мировым стандартам. Стратегическими партнерами AIX стали Шанхайская фондовая биржа и NASDAQ.
Создан Экспат-центр, работа которого упростит привлечение международных экспертов в Астану.
МФЦА предоставляет систему единого окна, упрощенный режим выдачи виз, регистрации, получения разрешений на работу и других процедур.
МФЦА - это финансовый хаб для стран Центральной Азии, республик Закавказья, ЕАЭС, стран Ближнего Востока, территории Западного Китая, Монголии и стран Европы. МФЦА будет располагаться на территории ЭКСПО - 2017 и использовать современную инфраструктуру и передовые технологии.
Фото с сайта rbk.ru
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