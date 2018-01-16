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Наркодилер пыталась проглотить пакеты с героином при задержании

16 января 2018, 12:05

Женщина ранее уже была судима за сбыт наркотиков.

Сотрудниками отдела по борьбе с наркобизнесом УВД города Костаная совместно с управлением по борьбе с организованной преступностью ДВД Костанайской области 13 января была задержана 38-летняя подозреваемая, у которой изъято одиннадцать полиэтиленовых свертков с героином весом более 10 граммов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД области.

При задержании женщина пыталась проглотить наркотики.

В ходе следственных мероприятий установлено, что задержанная проживает в съемной квартире вместе с тремя сестрами. При обыске оперативники изъяли электронные весы. Также известно, что она ранее судима за совершение аналогичных преступлений.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 296 части 4 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания г.Рудного.

Фото с сайта ria.ru


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