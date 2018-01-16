Поручение Главы государства по приватизации должно быть завершено до конца 2018 года — Б. Сагинтаев

Сегодня в ходе заседания Правительства РК под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева рассмотрен ход проведения приватизации в Казахстане. С докладами выступили министр национальной экономики Тимур Сулейменов и министр финансов Бахыт Султанов.

Глава государства в рамках своего ежегодного Послания народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» поручил ускорить реализацию плана приватизации с расширением его за счет сокращения числа подведомственных организаций государственных органов, а также по возможности консолидировать подведомственные организации госорганов для снижения административных расходов.

«На сегодняшний день Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы охватывает 904 объекта. Полная информация о 876 объектах опубликована на сайте gosreestr.kz. В это список не включены 28 объектов республиканской собственности, проходящих реорганизацию и перерегистрацию», — сказал Бахыт Султанов.

За два года 476 объектов Комплексного плана были выставлены на продажу, из них реализовано 367 на сумму 164 млрд тг. На 1 января 2018 года 255 объектов находятся на стадии ликвидации и реорганизации.

По словам министра финансов, в целом, выполнение Комплексного плана приватизации составляет 71%.

В 2017 году было запланировано на продажу 463 объекта. План исполнен на 97%: выставлено 289 объектов, из них 190 — проданы, 162 — ликвидированы и реорганизованы, 12 — перенесены на 2018 год ввиду имеющихся обременений.

«Проведенный министерством анализ показывает ускорение темпов выставляемости объектов. Так, в 2017 году выставляемость на 15% превысила аналогичный показатель за предыдущий период. Цена реализованных объектов на 8% превышает их балансовую стоимость. По-прежнему основным способом реализации остаются аукцион и тендер - 73%», — сообщил министр финансов.

Также Бахыт Султанов отметил, что интерес к проводимой приватизации значительно повысился. Увеличилось количество активных посетителей торговой площадки на 12%. Кроме того, повысилась конкурентность на торгах — среднее количество участников одного торга составляет порядка 4-5, тогда как ранее их было не более 3-х.

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов в свою очередь отметил, что вопросы приватизации крупных объектов государственной собственности и активов Фонда «Самрук-Қазына» на регулярной основе рассматриваются на заседаниях Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК.

На основании рекомендации Госкомиссии перечень организаций, подлежащих приватизации, актуализируется путем исключения пяти организаций государственной собственности и одного объекта холдинга «Байтерек». В настоящее время разработан соответствующий проект постановления Правительства РК, который находится на согласовании в госорганах.

«В целях исполнения поручений Главы государства МНЭ РК создается рабочая группа с участием всех заинтересованных лиц для проведения полной инвентаризации подведомственных организаций государственных органов. Таким образом, дальнейшая работа по актуализации Перечня объектов, подлежащих приватизации, будет проводиться в рамках поручений Главы государства», — сказал Тимур Сулейменов.

С комментариями о ходе проведения приватизации также выступили управляющий директор ФНБ «Самрук-Казына» Нурлан Рахметов, заместитель председателя правления НУХ «Байтерек» Галымжан Таджияков, председатель правления НУХ «Казагро» Нурлыбек Малелов.

По итогам обсуждения Бакытжан Сагинтаев напомнил руководителям госорганов и холдингов о необходимости придерживаться графика продаж объектов и поручил обеспечить его реализацию в установленные сроки. Как отметил Премьер-Министр поручение Главы государства по проведению приватизации должно быть завершено до конца 2018 года. Никакие доводы приниматься не будут. Бакытжан Сагинтаев поручил ежеквартально рассматривать ход проведения приватизации с указанием конкретно тех, кто выполняет и кто отстает.

Контроль за исполнением поручений возложен на заместителя Премьер-Министра Ерболата Досаева.