Toyota представила седан Avalon 2019 модельного года

Компания Toyota Motor Corporation привезла на Международный автосалон в Детротйе-2018 флагманский седан Toyota Avalon нового поколения. Автомобиль построен на новой платформе TNGA, получил пересмотренную внешность и множество продвинутых технологий.

После интригующего анонса японская компания Toyota Motor Corporation официально рассекретила на автосалоне в Детройте-2018 седан Toyota Avalon нового поколения. Большой и комфортный автомобиль, построенный на «тележке» TNGA, поступит в продажу в конце весны текущего года.

Не секрет, что седан Toyota Avalon располагается в линейке японского бренда выше модели Camry, и, по традиции, предлагает ещё больше свободного пространства и множество продвинутых технологий. Премьера 4-дверного Toyota Avalon 2019 модельного года лишь подтверждает это утверждение.

Новый седан Toyota Avalon построен на платформе Toyota New Global Architecture (TNGA). В сравнение с предшественником стал длиннее, шире и ниже. При этом колёсная база автомобиля увеличена. В компании подчеркнули, что большая часть увеличения длины досталась салону. Таким образом, автомобиль стал ещё просторнее и комфортнее. Габариты (длина/ширина/высота): 4 978/1 849/1 435 мм (+18/+15/-25 мм). Колёсная база – 2 870 мм (+51 мм).

Дизайн экстерьера полноразмерного седана Toyota Avalon нового поколения, чем-то, похож на таковой модели Camry новой генерации. Однако «старший» автомобиль получил множество уникальных решений. В передней части машины можно увидеть массивную радиаторную решётку, новый бампер и стильные светодиодные фары. В то же время, в задней части появился новый бампер и оригинальная светотехника. В целом, коэффициент аэродинамического сопротивления седана снизился до 0,27 (у предшественника – 0,28).

Переход на новую «тележку» позволил установить на автомобиль адаптивную подвеску, которая, согласно данным производителя, «может изменить ударные нагрузки на одну из 650 настроек демпфирования всего за 20 миллисекунд». Кроме этого, седан Toyota Avalon 2019 модельного года стал значительно тише, благодаря всё той же платформе TNGA, а также улучшенным дверным уплотнениям и дополнительной изоляцией.

В оснащение модели нового поколения входит система активного шумоподавления, благодаря которой в салон седана «не проникает никаких посторонних шумов». Система работает в тандеме с продвинутой акустикой JBL. Всё это вкупе обеспечивает спокойную и комфортную езду.

Для нового седана Toyota Avalon 2019 модельного года предусмотрен 3,5-литровый двигатель V6. Движок использует систему двойного впрыска топлива D4-S. Известно, что отдача этого мотора составляет 268 лошадиных сил. Крутящий момент пока не рассекречен. Трансмиссия – новый 8-диапазонный «автомат» с возможностью ручного переключения, который пришёл на смену 6-ступенчатой автоматической коробке.

Помимо этого, для модели Toyota Avalon нового поколения предусмотрена гибридная модификация. В этом случае автомобиль получает 2,5-литровый двигатель внутреннего сгорания, электромотор, вариатор и блок аккумуляторных батарей. Батарейный блок теперь находится под задним сиденьем, а не под багажным полом, и Toyota говорит, что большая часть другой электроники системы также была сделана меньше и легче. Как и в случае с V6, экономия топлива и мощность, как говорят, улучшаются, но пока точных цифр нет.

Интерьер седана Toyota Avalon 2019 модельного года также подвергся серьёзным изменениям, но, отметим, что физических кнопок в оформление салона осталось много. В более дорогих и богатых версиях автомобиль получает много дерева, кожи и алюминия.

На центральной консоли располагается большой 9-дюймовый сенсорный монитор мультимедиа-системы, которая «дружит» с Apple CarPlay. Однако пользователи на ОС Android, по-прежнему, остались «в пролёте». Будущие владельцы машины смогут скачать специальное приложение, и удалено управлять некоторыми функциями автомобиля. Также здесь имеется продвинутая акустика, беспроводная зарядка смартфонов и пять портов USB. Водитель также имеет 7-дюймовый цветной монитор компьютер и 10-дюймовый цветной дисплей.

В оснащение седана Toyota Avalon нового поколения входит множество систем безопасности и помощи водителю. Например, в арсенале машины значится адаптивный круиз-контроль, система мониторинга «мертвых» зон, система предупреждения столкновения с пешеходом, автоматические фары, датчики парковки и многое другое.

В большинстве случаев, похоже, компания Toyota улучшила базовое обещание седана Avalon нового поколения. Если платформа TNGA и новая подвеска действительно обеспечивают более захватывающий опыт вождения, в то время как силовые агрегаты улучшают мощность и экономичность, это может значительно повысить привлекательность автомобиля.

Via livecars