На 164 млрд тенге продано объектов госсобственности - Султанов

На продажу также запланированы 23 топовых объекта, из которых почти половина уже продана.

Как сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов, за 2 года в Казахстане выставлено 476 объектов согласно комплексного плана приватизации, в том числе реализовано 367 объектов на сумму 164 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

«Кроме того, 255 объектов находятся на стадии реорганизации и ликвидации. В целом, с учетом реорганизуемых и ликвидируемых объектов, выполнение комплексного плана приватизации составляет 71%. На реализацию в 2017 г. было запланировано 463 объекта, план выполнен на 97%. Выставлено 289 объектов на торги, из них продано 190. Реорганизовано и подлежит ликвидации 162 объекта. По объективным причинам 12 объектов, то есть 3% по решению комиссии, перенесены на 2018 год», - сказал глава ведомства на заседании правительства при рассмотрении текущих итогов кампании по приватизации объектов из госсобственности в частный сектор.

По его словам, продаваемость с учетом реорганизуемых и ликвидированных объектов составила 76%.

«На продаже еще остается 99 объектов, не реализованных в 2017 году по результатам проведенных торгов, так как процедура их приватизации завершится в 2018 году. По объектам республиканской собственности при полном выставлении продаваемость в отчетном году составила 80%», - сказал Б, Султанов.

Отдельно министр рассказал по топовым объектам, где предусматривается особый порядок.

«В 2017 году начата соответствующая работа. На продажу было запланировано 23 топовых объекта, в том числе 20 объектов нацхолдингов и 3 объекта республиканской собственности. Из них в настоящее время продано 11, и 12 объектов находятся в стадии продажи и переговоров с потенциальными покупателями. Общая цена продажи топовым объектов составила 61 млрд тенге, что на 20% больше из балансовой стоимости, и на 8% больше их оценочной стоимости. Таким образом, выставляемость объектов комплексного плана в 2017 году составила 97%, продаваемость 76%», - подчеркнул глава ведомства.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: azh.kz.