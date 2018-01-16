В Кыргызстане задержан приверженец джихада
Следственными органами ГКНБ возбуждено уголовное дело.
В Кыргызстане задержан приверженец джихада, прошедший обучение по изготовлению самодельных взрывных устройств, сообщает Knews.kg.
Гражданин Кыргызстана Ж.С., 1995 года рождения, задержан 30 декабря 2017 года.
«Он поддерживая идеи вооруженного джихада, в закрытой социально-виртуальной группе прошел дистанционное обучение по изготовлению самодельных взрывных устройств для совершения террористических актов в республике. Следственными органами ГКНБ возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в СИЗО. Ведется следствие», – говорится в сообщении пресс-службы госкомитета национальной безопасности РК.
Фото: Knews.kg
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