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В Кыргызстане задержан приверженец джихада

16 января 2018, 12:16

Следственными органами ГКНБ возбуждено уголовное дело.

В Кыргызстане задержан приверженец джихада, прошедший обучение по изготовлению самодельных взрывных устройств, сообщает Knews.kg.

Гражданин Кыргызстана Ж.С., 1995 года рождения, задержан 30 декабря 2017 года.

«Он поддерживая идеи вооруженного джихада, в закрытой социально-виртуальной группе прошел дистанционное обучение по изготовлению самодельных взрывных устройств для совершения террористических актов в республике. Следственными органами ГКНБ возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в СИЗО. Ведется следствие», – говорится в сообщении пресс-службы госкомитета национальной безопасности РК.

Фото: Knews.kg


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