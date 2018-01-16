В регионах РК допускают нарушения при приватизации - Султанов

В Минфине призвали усилить контроль за исполнением графиков реализации комплексного плана по приватизации.

На заседании правительства РК рассмотрены текущие итоги кампании по приватизации объектов из республиканской собственности в частный сектор. Глава Минфина Бахыт Султанов сообщил о нарушениях, передает корреспондент Zakon.kz.

«Проведенный министерством анализ показывает ускорение темпов выставляемости объектов. Так, в 2017 году выставляемость на 15% превысила аналогичный показатель за предыдущий период. Цена реализованных объектов на 8% превышает их балансовую стоимость. По-прежнему, основным способом реализации остаются аукцион и тендер - 73%», - сказал он.

При этом глава ведомства отметил, что интерес к проводимой приватизации значительно повысился.

«Увеличилось количество активных посетителей торговой площадки на 12%. Кроме того, повысилась конкурентность на торгах – среднее количество участников одного торга составляет порядка 4-5, тогда как ранее их было не более 3-х», - указал Б, Султанов.

В то же время, по его словам, наряду с этим имеется ряд проблемных моментов, требующих принятия соответствующих мер.

«Во-первых, некоторыми продавцами допускаются нарушения определенного законом 20-дневного интервала между проведением торгов. Например, по ТОО «Мангистауагросервис» Мангистауской области проведены только двое торгов в октябре-ноябре 2017 года, а на третьи торги данный объект не был выставлен до конца года, тогда как проведение трёх торгов с интервалом в 20 дней дало бы совсем другие результаты», - считает глава ведомства.

Во-вторых, отдельными акиматами осуществляется дробление государственных долей участия в ТОО при выставлении их на продажу.

«Это негативно отражается на результатах продажи. Между тем дробление пакетов акций/долей участия юридических лиц разрешено лишь в отношении активов «Самрук-Казына» в целях привлечения стратегических инвесторов», - уточнил министр.

В-третьих, по его данным, некоторыми продавцами «затягиваются» мероприятия по предпродажной подготовке и оценке объектов.

«Тем самым нарушаются сроки выставления на продажу, предусмотренные дорожными картами, а торги откладываются на поздние сроки. Так, по ТОО «Қалқымалы өткел» Восточно-Казахстанской области работа по оценке велась 4 месяца. Таким же образом были «затянуты» сроки предпродажной подготовки по 7 объектам коммунальной собственности и 5 объектам СПК», - добавил он.

«В-четвертых, несмотря, Бакытжан Абдирович (Сагинтаев, премьер-министр РК), на то, что еще в 2016 году вами на заседании правительства было поручено прекратить практику внесения в правительство обращений касательно исключения объектов приватизации, количество таких обращений увеличилось. В-пятых, мы не раз на заседаниях правительства поднимали вопрос о несвоевременности принятия решений о ликвидации по объектам, не проданным по результатам трех проведенных торгов. Но, к сожалению, ситуация не улучшилась. Наоборот, идет увеличение», - констатировал Б, Султанов.

Так, как он проинформировал, в истекшем году по 7 объектам не принято решение о ликвидации, хотя последние торги по этим объектам были проведены в период с марта по сентябрь.

В заключение он высказал ряд предложений, которые необходимо принять для решения этих моментов.

«Предлагаем поручить центральным госорганам и МИО, нацхолдингам и компаниям обеспечить неукоснительное соблюдение норм законодательства по проведению торгов; исключить необоснованное дробление госпакетов, доли участия в объектах приватизации; обеспечить своевременное и надлежащее проведение предпродажной подготовки объектов приватизации; прекратить практику внесения обращений о внесении обращений об исключении объектов приватизации из перечня без веских оснований; принять решение по объектам, подлежащим ликвидации; осуществлять контроль за исполнением графиков реализации; информацию о проведенной работе ежемесячно направлять в Минфин и Миннацэкономики», - заключил министр.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: yvision.com.