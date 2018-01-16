Как правильно купаться в проруби на Крещение

По традиции, в Крещенскую ночь с 18 на 19 января тысячи людей совершают один из главных обрядов праздника – окунаются в проруби. Как правило, места для крещенских купаний оснащены всем необходимым: деревянными настилами для выхода на лед, поручнями и ступенями для входа в воду. Однако знать и соблюдать меры безопасности стоит каждому, кто решит окунуться в прорубь, передает Zakon.kz.

Купель оборудуют на достаточном удалении от берега, а толщина льда должна составляет не менее 25 см. Для того, чтобы купание было безопасным, недопустимо выходить на лед группами более 5–10 человек (во избежание внезапного обрушения льда). В сильный мороз, когда кожа рук может прилипать к металлу и даже к дереву, стоит заранее приготовить полотенце, положив его на поручни лестницы, чтобы при выходе держаться за них не голыми руками.

При купании в ледяной воде необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- не подныривать под лед;

- не сталкивать людей в воду;

- не купаться в одиночку, без страховки товарищей;

- не купаться в переохлажденном состоянии;

- прекращать купание при ушибах, порезах, внезапно наступившей слабости, скованности движений, возникновении сильной боли в пальцах, общем переохлаждении.

- избегать скопления в проруби большого количества купающихся и не допускать столпотворения зрителей вокруг проруби;

- ни в коем случае не употреблять алкоголь, потому как опьянение маскирует воздействие холода на организм человека.

Не рекомендуется погружаться в прорубь людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в особенности ишемической болезнью сердца, а также перенёсшим инфаркт миокарда. В таких случаях стоит воздержаться от купания в проруби и заменить эту процедуру умыванием дома (например, освященной водой или даже водопроводной).

Казахстанские спасатели призывают граждан воздержаться от купания в необорудованных местах — это может быть опасно для жизни.

Фото: supercoolpics.com