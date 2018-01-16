Infiniti показала роскошный седан будущего

Технических характеристик шоу-кара производитель не раскрыл, поскольку это не прототип конкретного автомобиля, а, скорее, демонстрация нового подхода к созданию машин в «Эпоху продвинутых силовых агрегатов».

На Североамериканском международном автосалоне в Детройте дебютировал Infiniti Q Inspiration – концептуальный седан с очертаниями купе, предвосхищающий будущие серийные модели японской марки. Технических характеристик шоу-кара производитель не раскрыл, поскольку это не прототип конкретного автомобиля, а, скорее, демонстрация нового подхода к созданию машин в «Эпоху продвинутых силовых агрегатов».

Под продвинутыми силовыми агрегатами в данном случае подразумевается не электрический привод, как можно было бы подумать, а уже знакомая нам по новому кроссоверу XC50 2,0-литровая бензиновая турбочетверка VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия. Компактные размеры этого двигателя позволили инженерам переосмыслить компоновку автомобиля, сделав среднеразмерный седан с коротким капотом и очень просторным по меркам класса салоном.

В дизайне экстерьера Infiniti Q Inspiration преобладают прямые линии и чистые поверхности. Большая фирменная радиаторная решетка получила новое, более изысканное и технологичное исполнение. Головные фары превратились в узкие светодиодные полосы, в арках передних колес появились вентиляционные отверстия «в форме клинка». В числе других внешних особенностей – дугообразная крыша, отсутствие средних стоек и открывающиеся против хода движения задние двери. Салон оформлен в минималистичном ключе. Для водителя и каждого пассажира (всех седоков Infiniti называет не иначе как гостями) предусмотрен интерфейс «человек-машина» с управляющим тачскрином, у которого имеется режим «медитации-релаксации». Все «гости» могут независимо друг от друга выводить цифровой контент на сенсорные экраны. В отделке интерьера использованы: японская береза, кожа белого, кораллового и черного цветов, металлические планки, а также материал Nishijin-ori, представляющий собой лоскутки золотой бумаги, переплетенные шелковыми нитями.

Еще одна особенность Infiniti Q Inspiration – фирменный «ниссановский» ProPILOT, представляющий собой систему частичного автопилотирования. Комплекс, анализирующий данные с радаров и камер, помогает водителю-человеку, но не заменяет его полностью. При этом система, реализованная в концепте, способна самостоятельно вести машину по многополосному шоссе в соответствии с заданным маршрутом. У серийных же «ниссанов» и «инфинити» пока имеется только однополосный автопилот и помощник движения в пробках.

Текст: Александр Орехов

Фото: Infiniti

Via cartimes