Утверждена Дорожная карта по применению новых технологий представленных на ЭКСПО-2017

В целях применения новых технологий, представленных на ЭКСПО-2017 . утверждена Дорожная карта по применению новых технологий представленных на ЭКСПО-2017. Дорожная карта по применению новых технологий представленных на ЭКСПО-2017 № п/п Наименование мероприятия Форма завершения Ответственные исполнители Срок исполнения 1 2 3 4 5 Среднесрочные и долгосрочные мероприятия Первая группа - Научные идеи и коммерчески доступные инновации (scientificideasandinnovations) 1 Проведение совместных научных исследований по разработке новых технологий по возобновляемым источникам энергии. Проведение совместных научных исследований «Об исследованиях новых перспективных материалов» МОН РК, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби 2018-2020 гг. 2 Сотрудничество в сфере разработок по применению установок на основе термоэлектрических материалов. Проведение совместных научных исследований МОН РК, Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева 2018-2020 гг. 3 Сотрудничество по разработке моделей для энерго решений с использованием 3D-технологий. Разработка моделей для энерго решений с использованием 3D- технологий МОН РК, Актюбинский государственный университет 2018-2020 гг. 4 Сотрудничество в сфере разработок. Реализация проекта «О сотрудничестве по реализации проекта по переработке отходов (бумаги, пищевых отходов, дерева, пластика) с целью получения вторичной энергии» МОН РК, Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати 2018-2020 гг. 5 Проведение совместных работ по созданию портативных генераторов, умного мини-дома. Сотрудничество в области портативных генераторов, умного мини-дома МОН РК, Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова 2018-2020 гг. 6 Сотрудничество в области разработки и реализации совместных образовательных программ, академической мобильности преподавателей. Осуществление сотрудничества по разработке и реализации совместных образовательных программ, академической мобильности преподавателей МОН РК, Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова 2018-2020 гг. Вторая группа - технологии и внедрения (learning) 1 Лучшие мировые практики - концепция « POLARSOL» Уникальная система энергоснабжения Polarsol, Polarsol основана на уникальных свойствах запатентованного теплообменника, который позволяет получать тепло или холод с рекордно высокой эффективностью даже в северных широтах. Применение возможно в регионах Казахстана. Внедрение «Интеллектуальные системы теплоснабжения» Polarsol. МЭ РК, АО «НАК «КазАтомПром» 2018-2025 гг. 2 Отечественные экспонаты Гелиокотельные с использованием гелиоколлекторов производства компании «KunTech» (Казахстан). Разработка проектов строительства гелиокотельных с использованием гелиоколлекторов марки «KunTech» МЭ РК, АО «НАК «КазАтомПром» 2018-2019 гг. 3 Экспонаты Словакии Энергосберегающая «Экокапсула». Мобильный жилой модуль, оснащенный ветрогенератором и фотоэлектрическими панелями. Эксплуатируется при температурах окружающего воздуха от -50 град. С до +50 град. С. Удобен при необходимости монтажа временных или постоянных постов охраны, мониторинга, наблюдения на объектах нефтедобычи, магистральных нефтегазопроводов. Внедрение технологии «ECOCAPSULE» МЭ РК, АО «КазТрансОйл» 2018-2019 гг. 4 Экспонаты Австрии Мобильная солнечная электростанция «Sundrops» компании “lstLevelSolar» Мобильная солнечная электростанция Sundrops поставляется в стандартной комплектации на прицепном устройстве. С помощью Sundrops можно орошать сельскохозяйственные угодья площадью до 10 га, сразу же производить электроэнергию и аккумулировать ее в батареях, подавать ток в домашнюю сеть и подготавливать питьевую воду. Sundrops можно использовать повсеместно, так как эта станция не производит абсолютно никакого шума или вредных выбросов. Внедрение мобильной солнечной электростанции «Sundrops» компании «lstLevelSolar» МЭ РК, АО «КазТрансОйл» 2018-2019 гг. 5 Отечественные экспонаты Применение плазменно-топливных систем для безмазутной растопки котлоагретов ТОО «Плазмотехника». Внедрение технологии по безмазутной растопке котлоагергатов на базе Экибастузских ТЭС МЭ РК, АО «Самрук-Энерго» 2018-2020 гг. 6 Лучшие мировые практики Централизованная система противоаварийной автоматики. Внедрение Централизованной системы противоаварийной автоматики МЭ РК, АО «KEGOC» 2018-2020 гг. 7 Лучшие мировые практики Автоматическое регулирование частоты и мощности. Внедрение Автоматического регулирования частоты и мощности в АО «KEGOC» МЭ РК, АО «KEGOC» 2018-2020 гг. 8 Лучшие мировые практики Внедрение пилотного проекта WAMS. Внедрение пилотного проекта WAMS в АО «KEGOC» МЭ РК, АО «KEGOC» 2018-2020 гг. Третья группа - образовательная методика и технологии (educationtechnology) 1 Создание цифровых образовательных ресурсов по материалам ЭКСПО. Размещение на доступных образовательных платформах единого цифрового образовательного ресурса по научным материалам ЭКСПО, в него будут включены информационные ресурсы для организации образования МОН РК 2018-2020 гг. 2 Проведение конкурса научных проектов среди организации среднего образования. Проведение конкурса научных проектов среди школьников направленных на воспитание экологической культуры у детей. МОН РК 2018-2020 гг. 3 Практика Израиля Первое учебное заведение «Тильтан» в Израиле, которое предлагает европейскую степень в области дизайна. Поддерживает сотрудничество с научными и профессиональными учебными заведениями по всему миру. Ведет подготовку кадров по специальностям: «Дизайн видеография», «3D дизайн», «Мультимедиа». В сфере организации образования проработка вопроса рассмотрения подготовки кадров по специальностям: «3D дизайн», «Дизайн видеография», «Мультимедиа» с АОО «Назарбаев Университет» МОН РК, АОО «Назарбаев Университет» 2018-2020 гг. 4 Экспонаты Южной Кореи Зал с электронными деревьями. Каждое электронное дерево имеет определенную тематику, контент которого можно посмотреть с помощью планшета (умный дом, домашний интернет, хранилище энергии). Проработка вопроса предусматривающее создание электронного зала в АОО «Назарбаев Университет», применение которых позволит привить интерес к более детальному изучению определенной тематики. МОН РК, АОО «Назарбаев Университет» 2018-2025 гг. Краткосрочные мероприятия 1 Проработка вопроса по внедрению технологий иностранных павильонов и национального павильона «Казахстан» Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 с национальными и частными компаниями. Протокол совещания МЭ РК Декабрь 2018 года 2 Организация встреч представителей компаний с владельцами технологий для проведения презентации (в случае необходимости). Встречи МЭ РК Ежемесячно 3 Формирование базы данных по подписанным документам с владельцами технологий иностранных павильонов и национального павильона «Казахстан». Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. База данных МЭ РК Декабрь 2017 года 4 Проработка вопроса по внедрению технологий иностранных павильонов и национального павильона «Казахстан» Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 с акиматами регионов. Протокол совещания МЭ РК Декабрь 2018 года 5 Проведение мониторинга на количество подписанных документов компаний с владельцами технологий иностранных павильонов и национального павильона «Казахстан» Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. Количество документов МЭ РК Ежемесячно 6 Формирование итогового отчета на основе отчетов компаний и акиматов. Отчет МЭ РК Ежемесячно до 25 числа Совместный приказ вступает в силу с даты наиболее позднего подписания одним из государственных органов.