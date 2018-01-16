|
№ п/п
|
Наименование
мероприятия
|
Форма
завершения
|
Ответственные
исполнители
|
Срок
исполнения
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Среднесрочные
и долгосрочные мероприятия
|
Первая группа
- Научные идеи и коммерчески доступные инновации (scientificideasandinnovations)
|
1
|
Проведение совместных научных
исследований по разработке новых технологий по возобновляемым источникам
энергии.
|
Проведение
совместных научных исследований «Об исследованиях новых перспективных
материалов»
|
МОН РК, Казахский
национальный университет им. Аль-Фараби
|
2018-2020 гг.
|
2
|
Сотрудничество в сфере
разработок по применению установок на основе термоэлектрических материалов.
|
Проведение
совместных научных исследований
|
МОН РК,
Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева
|
2018-2020 гг.
|
3
|
Сотрудничество по разработке
моделей для энерго решений с использованием 3D-технологий.
|
Разработка
моделей для энерго решений с использованием 3D-
технологий
|
МОН РК,
Актюбинский государственный университет
|
2018-2020 гг.
|
4
|
Сотрудничество в сфере
разработок.
|
Реализация
проекта «О сотрудничестве по реализации проекта по переработке отходов
(бумаги, пищевых отходов, дерева, пластика) с целью получения вторичной
энергии»
|
МОН РК, Таразский
государственный университет им. М.Х. Дулати
|
2018-2020 гг.
|
5
|
Проведение совместных работ
по созданию портативных генераторов, умного мини-дома.
|
Сотрудничество в области
портативных генераторов, умного мини-дома
|
МОН РК,
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова
|
2018-2020 гг.
|
6
|
Сотрудничество в области
разработки и реализации совместных образовательных программ, академической мобильности
преподавателей.
|
Осуществление
сотрудничества по разработке и реализации совместных образовательных
программ, академической мобильности преподавателей
|
МОН РК,
Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова, Западно-Казахстанский
государственный университет им. М. Утемисова
|
2018-2020 гг.
|
Вторая группа
- технологии и внедрения (learning)
|
1
|
Лучшие мировые
практики - концепция «POLARSOL»
Уникальная система энергоснабжения
Polarsol, Polarsol основана на уникальных свойствах запатентованного
теплообменника, который позволяет получать тепло или холод с рекордно
высокой эффективностью даже в северных широтах.
Применение возможно в
регионах Казахстана.
|
Внедрение
«Интеллектуальные системы теплоснабжения» Polarsol.
|
МЭ РК, АО «НАК
«КазАтомПром»
|
2018-2025 гг.
|
2
|
Отечественные
экспонаты
Гелиокотельные с
использованием гелиоколлекторов производства компании «KunTech»
(Казахстан).
|
Разработка
проектов строительства гелиокотельных с использованием гелиоколлекторов
марки «KunTech»
|
МЭ РК, АО «НАК
«КазАтомПром»
|
2018-2019 гг.
|
3
|
Экспонаты
Словакии
Энергосберегающая
«Экокапсула». Мобильный жилой модуль, оснащенный ветрогенератором и
фотоэлектрическими панелями. Эксплуатируется при температурах окружающего
воздуха от -50 град. С до +50 град. С. Удобен при необходимости монтажа
временных или постоянных постов охраны, мониторинга, наблюдения на объектах
нефтедобычи, магистральных нефтегазопроводов.
|
Внедрение
технологии «ECOCAPSULE»
|
МЭ РК, АО
«КазТрансОйл»
|
2018-2019 гг.
|
4
|
Экспонаты
Австрии
Мобильная солнечная
электростанция «Sundrops» компании “lstLevelSolar»
Мобильная солнечная
электростанция Sundrops поставляется
в стандартной комплектации на прицепном устройстве. С помощью Sundrops можно орошать
сельскохозяйственные угодья площадью до 10 га, сразу же производить
электроэнергию и аккумулировать ее в батареях, подавать ток в домашнюю сеть
и подготавливать питьевую воду. Sundrops можно использовать повсеместно, так как эта станция не
производит абсолютно никакого шума или вредных выбросов.
|
Внедрение
мобильной солнечной электростанции «Sundrops»
компании «lstLevelSolar»
|
МЭ РК, АО
«КазТрансОйл»
|
2018-2019 гг.
|
5
|
Отечественные
экспонаты
Применение
плазменно-топливных систем для безмазутной растопки котлоагретов ТОО
«Плазмотехника».
|
Внедрение
технологии по безмазутной растопке котлоагергатов на базе Экибастузских ТЭС
|
МЭ РК, АО
«Самрук-Энерго»
|
2018-2020 гг.
|
6
|
Лучшие мировые
практики
Централизованная система противоаварийной автоматики.
|
Внедрение
Централизованной системы противоаварийной автоматики
|
МЭ РК, АО «KEGOC»
|
2018-2020 гг.
|
7
|
Лучшие мировые
практики
Автоматическое регулирование частоты и мощности.
|
Внедрение
Автоматического регулирования частоты и мощности в АО «KEGOC»
|
МЭ РК, АО «KEGOC»
|
2018-2020 гг.
|
8
|
Лучшие мировые
практики
Внедрение пилотного проекта WAMS.
|
Внедрение
пилотного проекта WAMS в АО
«KEGOC»
|
МЭ РК, АО «KEGOC»
|
2018-2020 гг.
|
Третья группа
- образовательная методика и технологии (educationtechnology)
|
1
|
Создание цифровых
образовательных ресурсов по материалам ЭКСПО.
|
Размещение на
доступных образовательных платформах единого цифрового образовательного
ресурса по научным материалам ЭКСПО, в него будут включены информационные
ресурсы для организации образования
|
МОН РК
|
2018-2020 гг.
|
2
|
Проведение конкурса научных проектов
среди организации среднего образования.
|
Проведение
конкурса научных проектов среди школьников направленных на воспитание
экологической культуры у детей.
|
МОН РК
|
2018-2020 гг.
|
3
|
Практика
Израиля
Первое учебное заведение
«Тильтан» в Израиле, которое предлагает европейскую степень в области
дизайна. Поддерживает сотрудничество с научными и профессиональными
учебными заведениями по всему миру. Ведет подготовку кадров по
специальностям: «Дизайн видеография», «3D дизайн», «Мультимедиа».
|
В сфере
организации образования проработка вопроса рассмотрения подготовки кадров
по специальностям: «3D дизайн»,
«Дизайн видеография», «Мультимедиа» с АОО «Назарбаев Университет»
|
МОН РК, АОО
«Назарбаев Университет»
|
2018-2020 гг.
|
4
|
Экспонаты
Южной Кореи
Зал с электронными деревьями.
Каждое электронное дерево имеет определенную тематику, контент которого
можно посмотреть с помощью планшета (умный дом, домашний интернет,
хранилище энергии).
|
Проработка
вопроса предусматривающее создание электронного зала в АОО «Назарбаев
Университет», применение которых позволит привить интерес к более
детальному изучению определенной тематики.
|
МОН РК, АОО
«Назарбаев Университет»
|
2018-2025 гг.
|
Краткосрочные
мероприятия
|
1
|
Проработка вопроса по
внедрению технологий иностранных павильонов и национального павильона
«Казахстан» Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 с
национальными и частными компаниями.
|
Протокол
совещания
|
МЭ РК
|
Декабрь 2018 года
|
2
|
Организация встреч представителей
компаний с владельцами технологий для проведения презентации (в случае
необходимости).
|
Встречи
|
МЭ РК
|
Ежемесячно
|
3
|
Формирование базы данных по
подписанным документам с владельцами технологий иностранных павильонов и
национального павильона «Казахстан». Международной специализированной
выставки ЭКСПО-2017.
|
База данных
|
МЭ РК
|
Декабрь 2017 года
|
4
|
Проработка вопроса по
внедрению технологий иностранных павильонов и национального павильона
«Казахстан» Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 с
акиматами регионов.
|
Протокол
совещания
|
МЭ РК
|
Декабрь 2018 года
|
5
|
Проведение мониторинга на
количество подписанных документов компаний с владельцами технологий
иностранных павильонов и национального павильона «Казахстан» Международной
специализированной выставки ЭКСПО-2017.
|
Количество
документов
|
МЭ РК
|
Ежемесячно
|
6
|
Формирование итогового отчета
на основе отчетов компаний и акиматов.
|
Отчет
|
МЭ РК
|
Ежемесячно до 25 числа