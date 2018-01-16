Mercedes-AMG представил новые модели 53-Series

Немецкая компания Mercedes-AMG официально представила на автосалоне в Детройте 2018 года модели новой электрифицированной модификации 53-Series. В таком исполнении производитель предложит три автомобиля Mercedes-AMG CLS53 4Matic+, Mercedes-AMG E53 Coupe и Mercedes-AMG E53 Cabriolet.

Немецкая компания Mercedes-Benz официально представили в Детройте модели новой линейки Mercedes-AMG 53-Series. В таком исполнении будут предложены автомобили CLS, E-Class Coupe и E-Class Cabriolet. Помимо всего прочего, перед нами первые электрифицированные модели AMG.

«Изюминкой» новых моделей Mercedes-AMG 53-Series является, конечно же, его техническая «начинка». Модели питаются от 3,0-литрового шестицилиндрового двигателя twin-turbo, который способен генерировать 435 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента, и сопряжен с системой EQ Boost (стартера-генератор), которая добавляет 21 л.с. и 250 Нм крутящего момента. По существу, представленные автомобили получили так называемый «мягкий гибрид».

В тандеме с силовым агрегатом трудится 9-диапазонная автоматическая трансмиссия AMG Speedshift TCT 9G и фирменная система полного привода 4Matic+. Также стоит отметить, что на указанный выше двигатель установлен один обычный турбокомпрессор и ещё один с электрическим турбокомпрессором. Как рассказали в компании, «турбокомпрессор с электрическим приводом помогает силовому агрегату работать практически без запаздывания».

Основная цель использования такой технологии заключается в том, чтобы снизить расход топлива и выбросы вредных веществ, но при этом обеспечить производительность и динамику истинного автомобиля с логотипом AMG. Например, новая 5-дверная модель Mercedes-AMG CLS 53 4Matic+ «выстреливает» с 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды. Максимальная скорость – 167 миль в час (270 км/ч). Заявленный расход топлива в комбинированном режиме – 8,5 литра на каждую сотню пути.

Водителю представленной на автосалоне в Детройте-2018 модели Mercedes-AMG CLS 53 4Matic+ доступно несколько режимов движения, включая Eco, Comfort, Sport, Sport+ и Individual. Представители немецкого бренда отмечают, что машина в таком исполнении получила модернизированное шасси с многокамерной пневматической подвеской и улучшенное рулевое управление.

Согласно данным компании Mercedes-AMG, версия 53-Series дебютирует на новых моделях со специальной вариации Edition 1. В этом исполнении автомобили, по традиции, получают эксклюзивное оформление экстерьера и интерьера. Повторимся, в настоящее время официально представлены новые модели Mercedes-AMG CLS53 4Matic+, Mercedes-AMG E53 Coupe и Mercedes-AMG E53 Cabriolet.

Via livecars