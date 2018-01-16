Уважаемые налогоплательщики!

Доводим до вашего сведения, что с 1 января 2018 года законодательными актами Республики Казахстан предусмотрены отмена социального налога для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы на основе патента, для крестьянских и фермерских хозяйств (ЕЗН), а также перенос сроков уплаты взносов на обязательное социальное медицинское страхование на 2020 год.

В этой связи, до утверждения Приказа, в ФНО 910.00, 911.00, 920.00 за налоговый период 2018 год следует не заполнять либо указать «0» по следующим строкам:

в ФНО 911.00:

- строки 911.00.004 «сумма социального налога, подлежащего уплате в бюджет»;

- строки 911.00.008 «сумма взносов на обязательное социальное медицинское страхование»;

- в строке 911.00.010 строки «социальный налог» и «взносы на обязательное социальное медицинское страхование»;

в ФНО 910.00:

- строки 910.00.014 «сумма взносов на обязательное социальное медицинское страхование за индивидуального предпринимателя»;

в ФНО 920.00:

- раздел «Исчисление социального налога»;

- строки 920.00.025 «сумма взносов на обязательное социальное медицинское страхование за главу и членов хозяйства, и подлежащих перечислению в фонд социального медицинского страхования».

В случае, получения уведомления об отказе в обработке ФНО 911.00 с ошибками в строках: 911.00.002; 911.00.003; 911.00.004 и 911.00.008 (в отдельности или в совокупности), то такие ФНО будут обработаны позднее с выдачей патента (повторное направление ФНО не требуется). При наличии других видов ошибок ФНО 911.00 считаются не представленными».