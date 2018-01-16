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В ЮКО обсудили меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций

16 января 2018, 13:30

На территории области насчитывается 43 водохранилищ.

В акимате Южно-Казахстанской области состоялось очередное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

На заседании, прошедшем под председательством акима области Ж.Туймебаева, обсудили текущее состояние водохранилищ региона и профилактические мероприятия по предупреждению весенних паводковых вод.

По словам руководителя областного департамента по чрезвычайным ситуациям Н.Дербисова, на территории области насчитывается 43 водохранилищ. 20 из них в республиканской, 18 в областной и районной коммунальной, 5 –, в частной собственности.

«90 процентов водохранилищ построены и введены в эксплуатацию в период с 1941 по 1990 годы. С учетом последнего строительства, водохранилища непрерывно используют на протяжении 25 и 80 лет. С октября по ноябрь 2017 года на территории области независимо от форм собственности водоемов, с целью определения их текущего состояния комиссией, созданной из компетентных учреждений области, были проведены визуальные исследования», - сказал Н.Дербисов.

По словам руководителя управления, водохранилища должны быть оснащены электричеством, средством связи, специальной охраной и видеонаблюдением.

Подводя итоги заседания, с целью компенсировать данные пробелы глава региона поручил акимам районов и городов, а также руководителям соответствующих учреждений устранить имеющиеся недостатки.

«В большинстве случаев причиной паводковых вод служат материально-техническое состояние водохранилищ. Учитывая сегодняшнее состояние, поручаю усилить меры безопасности в 43 водохранилищах региона. Выявленные специальной комиссией нарушения должны быть полностью устранены и обеспечены необходимыми оборудованиями. В связи с этим, руководителям соответствующих учреждений необходимо работать в тесной связи с акимами районов и городов», - сказал Ж.Туймебаев.


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