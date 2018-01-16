Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Сотрудники Twitter просматривают сообщения пользователей

16 января 2018, 13:45

Цель такой слежки — создание профиля пользователя для будущих рекламодателей.

Сотрудникам Twitter платят за просмотр личных сообщений пользователей сервиса, заявили в организации Project Veritas, сообщает РИА Новости.

Об этом, как говорится в материале, рассказала на скрытую камеру специалист по сетевой безопасности Twitter Клей Хейнс.

По ее словам, существуют специальные коды доступа к личным сообщениям любых пользователей. При этом несколько сотен сотрудников получают деньги за их просмотр.

Удаление переписки не поможет, так как она уже сохранилась на серверах, поясняют сотрудники компании.

Цель такой слежки — создание профиля пользователя для будущих рекламодателей.

Ранее в Project Veritas сообщили о том, что сотрудники Twitter применяет против неугодных пользователей особый метод цензуры — так называемый теневой бан. Аккаунт с неугодным для компании контентом становится невидимым для всех, кроме автора.

Фото: © Kacper Pempel/Illustration/File Photo


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...