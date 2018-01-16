Замечания и предложения НИИ частного права Каспийского университета

по Концепции проекта Закона Республики Казахстан

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан

по вопросам подушевого нормативного финансирования среднего образования»

(январь 2017 года)

Рассмотрев Концепцию проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам подушевого нормативного финансирования среднего образования» имеем следующие предложения и замечания:

1. Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам подушевого нормативного финансирования среднего образования» (далее - проект) в плане законопроектных работ Правительства на 2017 год отсутствует. Следовательно, разработка этого проекта не соответствует правилам, установленным действующим законодательством. По сути - это выглядит как инициатива министерства образования.

2. Поддерживая в целом позицию Министерства юстиции РК, выраженную в Предварительном заключении, по проекту Концепции, предлагаем более содержательную аргументацию как самой идеи так и формы ее реализации.

3. Полагаем необходимым разделить оценку (а) самой идеи и (б) формы ее реализации.

4. По предложению о подушевом нормативном финансировании среднего образования.

Согласно п. 2 Концепции необходимость разработки проекта обосновывается целями совершенствования положительных результатов апробации подушевого нормативного финансирования. Принцип подушевого финансирования законодательством предусмотрен (см. подп. 21-1) ст. 1, подп. 46-1), 46-2) ст. 5, 4-1 ст. 62 Закона РК «Об образовании», Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2013 года № 439 «Об утверждении Правил подушевого финансирования среднего образования»).

Сама идея подушевого финансирования не может считаться ни плохой, ни хорошей. Суть кажется разумной: государство платит за каждого школьника. Чем больше школьников, тем больше финансирование. Тут есть определенная уравниловка, которую можно преодолеть особыми нормативными правилами для определенных школ (одаренные дети, ограниченные возможности, малокомплектные, лингвистические, математические и прочие). Это возможно, например, посредством установления повышающих коэффициентов. Полагаем, что установление особых правил может быть в компетенции центральных (республиканских) и местных органов. Не видим серьезных проблем для этого, ибо большей частью эти вопросы находятся в оперативном ведении компетентных государственных органов. Это весьма органично ложится в рамки идеи юридических лиц публичного права, концепция которых в настоящий момент активно прорабатывается в Казахстане.

5. О форме реализации идеи о подушевом нормативном финансировании среднего образования.

По существу идею о подушевом нормативном финансировании среднего образования предлагается реализовать посредством (1) реорганизации государственных учреждений (ГУ) в государственные предприятия на праве хозяйственного ведения (ГП ХВ), (2) предоставления возможности их передачи в доверительное управлениеи (3) введения единого оператора подушевого нормативного финансирования.

(1) Относительно реорганизации государственных учреждений (ГУ) в государственные предприятия на праве хозяйственного ведения (ГП ХВ)

1. Относительно возможности реорганизации государственных учреждений (ГУ) в государственные предприятия на праве хозяйственного ведения (ГП ХВ) предлагаем изучить заключение профессора Ф.С. Карагусова о возможности преобразования государственного учреждения в товарищество с ограниченной ответственностью (прилагается). Важно обратить внимание на то, что и ГП ХВ не совсем отвечает целям разработчиков проекта, ибо в сравнительной таблице предложения в ГК РК изложены в виде исключений из правил. Самих правил нет! Уже с этих позиций подобное просто невозможно. Ибо правовой статус любого юридического лица основан на нормах законодательства, являющимися общими для всех лиц определенной организационно-правовой формы. В проекте таковых правил нет.

2. Полагаем, что предложенная министерством образования концепция распространения статуса субъектов права хозяйственного ведения на субъектов среднего общего образования - школ - противоречит концепции правительства РК о сокращении в целом субъектов ПВХ как субъектов предпринимательства.

Государству запрещается создание и участие в организациях, относящихся к субъектам малого предпринимательства, установлены жёсткие ограничения в создании новых госпредприятий и дочерних компаний, приватизации госкомпаний, не соответствующих принципам по ограничению участия государства согласно Закону Республики Казахстан от 22 апреля 2015 года № 308-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ограничения участия государства в предпринимательской деятельности».

Уместнее было бы расширить полномочия учреждений образования как субъектов права оперативного управления, наделив им полномочиями самостоятельно распоряжаться предоставленными государством денежными средствами.

3. Классификация юридических лиц на коммерческие и некоммерческие организации обусловливает раздельное регулирование форм и деятельности, в связи с чем законодательство о предпринимательской деятельности и законодательство о некоммерческих организациях представляют собой две разные подотрасли частного права. В развитых юрисдикциях принципиально не допускается преобразование некоммерческих организаций в коммерческие. В Казахстане уже была попытка проработать вопрос о преобразовании государственных учреждений в коммерческие организации в форме ТОО. Это - тоже утопичная идея.

4. Школы, в которых на основе государственной программы дается гарантированный объем среднего образования, осуществляют деятельность, которая во всех развитых юрисдикциях признается общественно-значимой и в связи с этим осуществляемой юридическими лицами частного права (публичными юридическими лицами), чья деятельность регулируется специальными законами и финансируется государством. Формами таких юридических лиц публичного права являются либо учреждения, либо корпорации (корпорации одного лица). Обе эти формы допускают надлежащее закрепление за такими лицами имущества с определенным объемом полномочий их органов по управлению им под ответственность таких органов. Имущественной же основой их деятельности является право собственности, что и позволяет эффективным и обоснованным образом определить пределы полномочий органов этих лиц и создать должную систему контроля надлежащего управления и ведения дел.

5. Учитывая специальные общественно-значимые цели деятельности школ, следует отметить, что форма учреждения для школы есть общепризнанная во всех развитых юрисдикциях организационно-правовая форма. Альтернативой ей является лишь корпоративная форма (коммерческой или некоммерческой организации). В свою очередь, форма госпредприятия на ПХВ, возникшая в рамках советского социалистического строя и до сих пор существующая в Казахстане, предполагает ее использование для осуществления предпринимательской деятельности в интересах коммерческого использования государственного имущества для получения доходов. Форма госпредприятия позволяет не только получать доход от деятельности предприятия, но и изымать его прибыль в пользу государственного бюджета. В связи с этим непонятно, насколько эффективным будет использование этой формы госпредприятия для обслуживания идеи подушенного финансирования среднего образования. На наш взгляд, форма госучреждения для достижения этой цели является даже более приемлемой.

Само ПХВ, оставшееся реликтом только в некоторых бывших советских республиках, было создано для обоснования имущественного статуса госпредприятий. Но в современном мире для полноценного достижения целей хозяйственной деятельности единственно эффективной основой является наличие у субъекта права имущества на праве собственности, а наиболее распространенной формой деятельности является корпорация (даже государство в некоторых источниках рассматривается как корпорация публичного права, возникшая на основе членства всех его граждан).

4. В развитых юрисдикциях нет такого вещного права, как ПХВ. Мы бы тоже хотели от него уйти. Но в любом случае мы не считаем возможным искажать суть ПХВ (как оно обосновано советской гражданско-правовой теорией), допуская применение этой формы для достижения общественно-значимых целей некоммерческого характера. В случае, если разработчики будут настаивать на предлагаемых изменениях можно предложить как компромиссное решение задачи подушевого финансирования решать в рамках специальных законодательных актов, без внесения изменений в ГК РК.

5. Согласно подп.49)ст.1 Закона РК «Об образовании» от 27июля 2007 г. «Среднее образование - гарантированное Конституцией РК образование, получаемое гражданами в результате освоения общеобразовательных учебных программ начального, основного среднего и общего среднего образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования».

В настоящее время, на основании п.3 и п.4 ст.62 Закона РК «Об образовании» финансирование государственных учреждений образования за счет бюджетных средств обеспечивает содержание и выполнение функций учреждений в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования, а финансирование государственных предприятий образования, организаций образования других организационно-правовых форм осуществляется на основе государственного образовательного заказа. Перечень услуг, связанных с государственным образовательным заказом, утверждается уполномоченным органом в области образования.

Следовательно, при переходе школ из организационно-правовой формы государственного учреждения в государственное предприятие финансирование будет осуществляться только на основе госзаказов. А государственные общеобязательные стандарты образования (ГОСО) потеряют силу для полнокомплектных средних школ. Но одной из задач подушевого нормативного финансирования является формирование единого подхода к определению базовых расходов на получение детьми среднего образования в соответствии с требованиями ГОСО. Поэтому здесь нужно четко определиться с госзаказом, поскольку в Концепции сказано, что подушевое нормативное финансирование среднего образования заключается в централизации расходов на образовательный процесс (реализацию ГОСО) на республиканском уровне и выделении пилотным школам бюджетных средств в расчете на 1-го учащегося в год. Это пока четыре школы Акмолинской, Актюбинской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей.

6. Государственной программой развития образования РК на 2011-2020 годы предусмотрен переход организаций среднего образования (кроме малокомплектных школ) на подушевое нормативное финансирование.(Финансирование малокомплектных школ включает затраты на осуществление образовательной деятельности, которые не зависят от количества обучающихся. Это дает возможность школе оставаться «на плаву» (оплачивать коммунальные расходы, содержать имущественный комплекс и т.п.) несмотря на относительно небольшое количество учащихся).

На основании подп.1) п.3 ст.1 Правил подушевого финансирования среднего образования, утвержденных Приказом Министра образования и науки РК от 30.10.2013 г. №439 «подушевой норматив финансирования - норматив финансового обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение обязательного бесплатного среднего образования».

Суть подушевого нормативного финансирования заключается в переходе от финансирования затрат образовательных учреждений к финансированию затрат на обучение учащихся в зависимости от их численности и в расчете на одного обучающегося на один учебный год. В случае перехода ученика в другую школу, деньги последуют за ним.

В настоящее время подушевое финансирование образовательного процесса в государственных организациях среднего образования с подушевым финансированием реализуется за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета. Выделение и использование сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета, предназначенных для финансирования образовательного процесса в государственных организациях среднего образования с подушевым финансированием, производится в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан, с учетом особенностей вышеупомянутых Правил.

Следовательно, на сегодня, подушевой норматив финансирования среднего образования укладывается в рамки такой организационно правовой формы государственных юридических лиц как государственное учреждение. Исходя из смысла Концепции, складывается впечатлениие, что переход в такую организацонную форму как государственные предприятия на праве хозяйственного ведения делается только для того чтобы иметь возможность школам открывать банковские счета в банках второго уровня, что якобы дает им гибкость в принятии финансовых и управленческих решений.

7. В настоящее время в Республике Казахстан государственные юридические лица существуют в форме государственных предприятий и государственных учреждений. К государственным предприятиям относятся государственные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного управления (казенные предприятия) (ст.132 Закона о госимуществе). Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения это коммерческая организация, наделенная государством имуществом на праве хозяйственного ведения и отвечающая по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом (подп.37 п.1 Закона о госимуществе). Государственное учреждение - некоммерческая организация, созданная государством и содержащаяся только за счет бюджета или бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, если дополнительные источники финансирования не установлены законами Республики Казахстан, для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера (подп.15 ст.1 Закона о госимуществе).

Основной целью создания коммерческих организаций является извлечение (получение) дохода от своей деятельности. Некоммерческие организации не преследуют цели получения дохода, прибыли, у них другие цели: образовательные, культурные, социальные и др. Некоммерческие организации могут заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это соответствует ее уставным целям (п.3 ст.34 ГК РК). Либо законами Республики Казахстан государственным учреждениям, не являющимся государственными органами, помимо осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера, может быть предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность (оказание платных услуг) (п.2 ст.160 Закона о госимуществе). Это может быть предусмотрено уставом этой организации, либо законами РК, но это НЕ основная цель деятельности этой организации.

Следовательно, если средние школы перевести из государственных учреждений в государственные предприятия на праве хозяйственного ведения, то основной целью их деятельности будет получение дохода (прибыли), а не предоставление качественного бесплатного образования школьникам.

8. Нельзя забывать, что ответственность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения отличается от ответственности государственных учреждений. Государственное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении деньгами (п.1 ст.165 Закона о госимуществе). Обращение взыскания на остальное имущество государственного учреждения не допускается. При недостаточности у государственного учреждения денег субсидиарную ответственность по его обязательствам несет Республика Казахстан или административно-территориальная единица средствами соответствующего бюджета (п.2 ст.165 Закона о госимуществе).

На основании ст.147 Закона о госимуществе, государственное предприятие на праве хозяйственного ведения отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство не отвечает по обязательствам государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. Исключение составляют случаи банкротства, которые были вызваны действиями учредителя, уполномоченного органа по государственному имуществу или уполномоченного органа соответствующей отрасли, а в отношении банкротства коммунального государственного предприятия - действиями местного исполнительного органа. Только в этих случаях государство отвечает по обязательствам государственного предприятия на праве хозяйственного ведения при недостаточности средств последнего для удовлетворения требований кредиторов.

В этой связи, возникает вопрос, как общеобразовательная школа будет отвечать по своим договорным обязательствам, в случае нехватки денег? Всем своим иным имуществом? Например, приняв решение о строительстве пристройки или нового здания с целью снижения дефицита ученических мест и ликвидации двухсменного или трехсменного обучения, школа заключит договоры с подрядчиками на строительство или реконструкцию здания и в ходе строительства окажется что стоимость строительства резко возросла в связи с удорожанием стройматериалов и т.д., а у школы не хватает денег?

9. На стр.4-5 проекта Концепции сказано: «Аккумулирование денежных средств будет способствовать значительному повышению мобильности финансовых потоков и, тем самым, позволит более оперативно решать неотложные финансовые вопросы, в том числе связанные с капитальными расходами, улучшением материально-технической базы. Это, в свою очередь, решит проблему аварийных и переполненных школ, вплоть до строительства пристройки/нового здания с целью снижения дефицита ученических мест и ликвидации трехсменного обучения, улучшит условия труда и обучения. Денежные средства также могут использоваться для улучшения социальных гарантий (допускается выплата дополнительного размера пособия, премирование), дополнительного повышения уровня квалификации педагогов».

Считаем, что данный законопроект, прежде всего, направлен на снятие с государства одной из его основных обязанностей: строительство и реконструкция государственных общеобразовательных школ.

На наш взгляд, деньги выделяемые на каждого школьника должны идти НЕ на строительство и капремонт, которые могут тянуться годами, захватывая учебный период и причиняя неудобства учителям, школьникам и их родителям, а должны быть направлены, в первую очередь, на улучшение процесса образования - на покупку интерактивных досок, планшетов, новых учебников и дополнительных учебных пособий по предметам (изданных не только в Казахстане), на участие в предметных олимпиадах (районных, городских, областных, республиканских и международных); спортивных состязаниях разного уровня; обеспечение транспортным подвозом учащихся, проживающих в отдаленных местах от школы; организация бесплатных кружков и секций; организация бесплатного питания для учащихся и контроль за качеством питания,; повышениеуровня квалификации педагогов и премирование их;охрана, видеонаблюдение в классах; дотации бедным семьям на школьную форму и канцтовары; оплата логопедов и психологов в школах и др. (На сегодня ситуация в школах складывается так, что талантливому ученику говорят «ищи спонсора, если хочешь поехать на предметную олимпиаду или спортивные соревнования в другой город, а тем более, в другую страну, у школы таких денег нет»).

Во главу угла должен быть поставлен образовательный процесс - педагогически обоснованный процесс обучения, воспитания и развития в рамках реализации государственных образовательных программ, поскольку целью подушевого финансирования является повышение качества образования за счет усиления роли педагогического потенциала. А расходы, не входящие в норматив, должны финансироваться дополнительно.

10.В Концепции сказано, что «Финансирование, ориентированное на результат, станет составной частью реформ в сфере управления государственными расходами в среднем образовании».

Результатом в данном случае должны быть высокие знания и успехи учащихся, а не то, что школа вся отделана мрамором и золотом (были такие примеры в Южно-Казахстанской области, когда выполнялась Государственная программа 100 школ и 100 больниц).Финансирование, ориентированное на результат должно, прежде всего, повысить престиж профессии педагога, за счет дополнительных мер стимулирования результатов его работы. Только таким образом можно повысить конкуренцию среди школ.

11.На стр. 3 Концепции сказано, что «Предлагается предоставить общеобразовательным школам финансовую и управленческую самостоятельность, в том числе устанавливать цены на товары, работы и услуги, производимые и реализуемые государственными предприятиями».

Предоставление платных услуг (преподавателями), реализация товаров и работ, произведенных школьниками, в настоящее время может быть предусмотрено Уставом государственного учреждения. А также на основании п.2 ст.161 Закона о госимуществе, деньги от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг), которым законами Республики Казахстан предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, подлежат зачислению в соответствующий бюджет, за исключением денег от реализации товаров (работ, услуг), производимых государственными учреждениями в сферах образования, сортоиспытания, агрохимического обслуживания сельскохозяйственного производства, ветеринарии, лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий, Вооруженных Сил, специализирующимися в области спорта, а также государственными библиотеками, государственными музеями и музеями-заповедниками, в соответствии с законами Республики Казахстан. Наряду с этим, принято Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2009 года № 1102 «Об утверждении Правил оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями образования и расходования ими денег от реализации товаров (работ, услуг)».

Следовательно, на основании изложенных норм законодательства, государственное учреждение образования может самостоятельно распоряжаться деньгами от реализации товаров, работ и услуг.

Но образовательные услуги, оказываемые организациями образования обучающимся и воспитанникам за счет бюджетных средств, предоставляются бесплатно ( п.1 ст.63 Закона «Об образовании»).

12. Одним из рисков предоставления самостоятельности общеобразовательным школам путем преобразования в государственное предприятие является возможность «предоставление общеобразовательным школам права принимать решение о сдаче в пользование (аренду) имущества, переданного на праве хозяйственного ведения государственному предприятию, с соблюдением его целевого назначения» (стр. 4 Концепции).

13. В п. 10 Концепции отмечается, что «по результатам всестороннего, объективного и полного исследования международного опыта по вопросам, поднимаемым в настоящей Концепции, учитывая схожее нормативно-правовое регулирование сферы образования, а также климатические условия и численность населения, географическое расположение школ в силу значительных размеров территории Республики Казахстан, в основу механизма реализации подушевого нормативного финансирования среднего образования в Республики Казахстан легла часть принципов подушевого финансирования школ Российской Федерации». Однако п. 10 Концепции не содержит всестороннего, объективного и полного исследования международного или зарубежного опыта ни по вопросам реорганизации государственных учреждений в государственные предприятия на ПХВ, ни по вопросам передачи учреждений образования в доверительное управление. По последним вопросам исследование международного или зарубежного опыта вовсе не представлено. Что касается использования российского опыта, то следует отметить, как указано в Концепции (стр. 15), что в России школы функционируют в основном в виде учреждений. 14. В целом, предложения об установлении особенностей госпредприятий в сфере среднего образования, свидетельствует о том, что предусмотренный законодательством правовой статус госпредприятий не подходит для осуществления функций по предоставлению образовательных услуг в данной сфере и подтверждает, что юридическое лицо, которое осуществляет функции в сфере среднего образования должно существенно отличаться от госпредприятий на праве хозяйственного ведения. Это, по сути, юридическое лицо, в отношении которого необходимо предусмотреть больше исключений из общего правового статуса госпредприятий.

(2) Относительно предоставления возможности их передачи в доверительное управление (ДУ)

1. Считаем, что разработчики Проекта вообще не совсем представляет саму конструкцию этого договора доверительного управления. Объектом ДУ может быть только имущество, но никак не само юридическое лицо. Это касается и ГУ, и ГП ХВ и других лиц (см. ст. 885 ГК РК). Таким образом, здесь разработчиком допущена существенная правовая ошибка. Далее, любой имущественный комплекс (имущество), принадлежащее ГУ или ГП ХВ, может быть передано на основании договора ДУ третьему лицу. Это лишь вопрос распорядительной компетенции Правительства и местных органов в рамках закона о государственном имуществе. Возможность передачи имущества государственных юридических лиц не является новеллой в законодательстве.

2. Статус доверительного управляющего представляется неопределенным. Согласно Концепции доверительный управляющий наделяется широкими полномочиями (стр. 9). Его полномочия ограничиваются только в части нецелевого использования бюджетных средств. Полномочия руководителя государственного предприятия, переданного в доверительное управление, сужены.

При этом непонятно, о каких полномочиях идет речь. О полномочиях по управлению государственным предприятием как юридическим лицом, или о полномочиях по управлению имуществом государственного предприятия?

Концепция не содержит ответа на вопрос, является ли доверительный управляющий субъектом образовательной деятельности? В этой связи, неясна также оговорка о допуске отсутствия у доверительного управляющего соответствующей лицензии (стр. 8 Концепции).

(3) Относительно введения единого оператора подушевого нормативного финансирования

1. Обосновывая данное предложение, разработчики ссылаются на социальную значимость подушевого финансирования и на подп. 7) п. 1 ст. 192 ПК РК. В этой связи, неясно, каким образом введение единого оператора подушевого нормативного финансирования связано с предпринимательской деятельностью государства: с преобразованием школ в субъекты предпринимательства или с предпринимательской деятельностью нового субъекта - оператора?

Замечания и предложения

по Сравнительной таблице основных изменений законодательства Республики Казахстан, требуемых в связи с реорганизацией организаций среднего образования с подушевым нормативным финансированием,

путем их преобразования из государственных учреждений в государственные коммунальные предприятия на праве хозяйственного ведения, а также их передачей в доверительное управление в целом, как юридическое лицо

Рассмотрев Сравнительную таблицу основных изменений законодательства Республики Казахстан, требуемых в связи с реорганизацией организаций среднего образования с подушевым нормативным финансированием, путем их преобразования из государственных учреждений в государственные коммунальные предприятия на праве хозяйственного ведения, а также их передачей в доверительное управление в целом, как юридическое лицо, имеем следующие предложения и замечания:

1. Предложения по дополнению статьи 103, 198 ГК, Предложения по дополнению Особенной части ГК новой главой 44-1 исключить как противоречащие вышеизложенной позиции НИИ частного права по Концепции проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам подушевого нормативного финансирования среднего образования»

2. Предложения по дополнению пунктом 1-1 статьи 130, пункту 3 статьи 140, ст. 146, 147 Закона о государственном имуществе исключить как противоречащие вышеизложенной позиции НИИ частного права по Концепции проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам подушевого нормативного финансирования среднего образования»

3. Относительно изменений в ст. 284 ПК РК по размеру инвестиций при отнесении проекта к инвестиционному приоритетному проекту:

1) во-первых, рассматриваемые изменения не соответствуют целям Концепции, которые должны быть связаны с вопросами подушевого финансирования;

2) во-вторых, для обеспечения возможности получения инвестиционных субсидий при строительстве объектов образования (школ), стоимость которых не превышает 500 000-кратного размера МРП, нет необходимости изменять общие требований. Достаточно предусмотреть специальные правила для отдельных проектов.

4. По дополнению Закона РК «Об образовании» определением понятия «оператор»: определение не соответствует Концепции. Так, согласно Концепции оператор определяется из подведомственных организаций уполномоченного органа. А в п. 12 СТ оператор определяется из числа действующих организаций.

Кроме того, согласно п. 12 СТ оператор осуществляет координацию деятельности участников подушевого нормативного финансирования и обеспечивающая его функционирование в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Законопроект не определяет кого следует понимать в качестве участников подушевого финансирования.

5. По дополнениям в п. 2 ст. 28 Закона РК «О разрешениях и уведомлениях»: из дополнений вытекает, что доверительный управляющий является субъектом образовательной деятельности. Однако, этот вопрос в Концепции не нашел однозначного решения и не соответствует вышеизложенной позиции НИИ.

6. По дополнениям в Закон РК «О государственно-частном партнерстве»: из подп. 13) ст. 1 Закона следует, что объектом ГПЧ может быть только имущество. Юридическое лицо не может быть объектом ГЧП. В этой связи предлагается исключить указанные дополнения.

7. По пунктам 7, 10, 11 СТ отсутствуют обоснования.

Общие выводы

1) Сама идея о подушевом финансировании особых возражений не вызывает. При определенных условиях она может быть поддержана и реализована в действующем законодательстве.

2) Предложения о реализации идеи, изложенные в концепции органа-разработчика, не соответствуют действующему законодательству, самой концепции ГУ, ГП ХВ и договора ДУ, которая заложена в ГК и иных актах гражданского законодательства.

3) Представленная инициатива по изменению гражданского законодательства как способ внедрения подушевого финансирования среднего образования не обоснована. Вместо внедрения этого механизма в рамках централизованной систему государственного управления в сфере образования, представлены ни на чем не обоснованные предложения по изменению закона, что не просто не приведет к эффективной реализации поставленной задачи, но еще несет деструктивный потенциал с очень негативными последствиями для развития системы государственного управления, системы законодательства и защиты прав граждан. Государство в очередной раз пытается снять с себя исполнение органической части социальной функции государства и заменить обязанность обеспечить эффективность систему среднего образования и ее содержание на уровень неких доверительных управляющих. Это не допустимо с точки зрения перспективы существования нашего государства.

4) Реализация идеи возможна без существенного изменения существующих правил на уровне законодательных актов. Достаточно использовать имеющиеся нормы, с определенной коррекцией и/или разработкой новых для финансирования ГУ в сфере среднего образования.