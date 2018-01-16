Казахстан выводит отношения с США на новый уровень

С 16 по 18 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев будет находиться с официальным визитом в США, где встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Лидеры двух стран обсудят вопросы, связанные с Афганистаном, Сирией и Россией, а также примут совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве, сообщает ТАСС.

Закон «О независимости и суверенитете государства» был принят в Казахстане 16 декабря 1991 года. В этот же день США стали первой в мире страной, признавшей независимость молодого государства.

Как говорится на сайте посольства среднеазиатской республики в Вашингтоне, более чем за четверть века США и Казахстан сумели наладить «крепкое двустороннее сотрудничество в области торговли, региональной безопасности и стабилизации Афганистана, региональной экономической интеграции и развития гражданского общества, верховенства закона и демократии». А построены эти взаимоотношения были на базе «ядерного нераспространения и безопасности».

Тема ядерного нераспространения выводится на первый план неспроста: США активно помогали Казахстану в деле избавления от ядерного оружия и выделили на эти цели более $300 млн. В 1992 году Казахстан (наряду с Украиной и Белоруссией) добровольно отказался от ядерного оружия, оказавшегося в его распоряжении после распада СССР.

Еще одно поле для сотрудничества между США и Казахстаном — Афганистан. После трагических событий 11 сентября 2001 года в США Вашингтон стал уделять странам региона гораздо больше внимания и с тех пор неоднократно выражал Астане свою благодарность «за непоколебимую приверженность укреплению стабильности в Афганистане».

О подготовке визита Назарбаева в США стало известно еще несколько месяцев назад. В ноябре президент Казахстана рассказал о том, что Трамп пригласил его посетить Белый дом, и добавил, что Астану и Вашингтон связывают экономические интересы, раскрыв их масштаб.

«Более 300 американских компаний работают в Казахстане, они вложили в нашу страну около $50 млрд инвестиций. Крупнейшие нефтяные компании США, энергетические компании и другие. Мы хотим, чтобы сотрудничество продолжалось как в технологической области, так и области совместных инвестиций», — сказал президент.

Торгово-экономические отношения двух стран развивались активными темпами еще в начале 1990-х годов, когда американский энергетический гигант Chevron получил 50% в консорциуме Tengizchevroil.

С 1993 года консорциум «осуществил прямые финансовые выплаты в размере $123 млрд казахстанским организациям». В эту сумму Tengizchevroil включает «зарплаты казахстанских работников, закупки казахстанских товаров и услуг, тарифы и сборы, выплачиваемые государственным компаниям, распределение прибыли между казахстанскими акционерами, налоги и роялти, выплачиваемые правительству».

​Когда администрации двух президентов сообщили о предстоящей встрече Назарбаева и Трампа, особое внимание экономической составляющей уделила Астана. Как заявил пресс-секретарь президента Казахстана Айдос Укибай, «в рамках переговоров запланировано подписание ряда соглашений на несколько миллиардов долларов», а «проекты с участием американского капитала будут охватывать различные сферы экономики Казахстана».

В свою очередь бывший посол США в Казахстане Уильям Кортни отмечает, что американские энергетические компании по-прежнему заинтересованы в этой стране. «США не собираются смещать Россию или Китай из Казахстана, а Россия не собирается выгонять энергетические компании США и стратегию безопасности [США] из Казахстана», — добавил Кортни.

Встреча с американским президентом не единственная причина, по которой президент Казахстана собирается в Вашингтон. С 1 января 2018 года Казахстан председательствует в Совете Безопасности ООН, где 18 января пройдут дебаты на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» под председательством Назарбаева.

По словам заместителя директора Казахстанского института стратегического исследования при президенте Казахстана Саната Кушкумбаева, «традиционно американская администрация придает большое значение лидерству Казахстана в сфере ядерного нераспространения».

А в 2018 году это лидерство совпадает с председательством Казахстана в СБ ООН, что также имеет для Белого дома большое значение.

«Казахстан получает новые возможности напрямую участвовать в формировании текущей глобальной повестки дня в сфере безопасности, а также продвигать наиболее важные интересы и проблемы Центрально-Азиатского региона на международном уровне», — сказал пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай, касаясь председательства страны в СБ ООН.

Нурсултан Назарбаев — бессменный руководитель независимого Казахстана со дня его независимости. За 26 лет правления Назарбаев имел дело с пятью администрациями Белого дома — Джорджа Буша-старшего, Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и Дональда Трампа.

Президент Казахстана стремился поддерживать с ними дружественные и рабочие отношения. Как свидетельствует отчет Госдепартамента США под названием «Подарки федеральным сотрудникам от иностранных правительственных источников в 2016 году», Назарбаев подарил Обаме перьевую авторучку, картину, на которой изображена женщина, смотрящая на грибовидное облако ядерного взрыва, и подарочную корзину с набором деликатесов за $3,6 тыс.

С Дональдом Трампом Назарбаев впервые созвонился еще до начала его президентского срока. Как передала пресс-служба президента Казахстана слова избранного президента США, «под руководством Нурсултана Назарбаева наша страна за годы независимости достигла фантастического успеха, который можно назвать чудом». Тогда же Трамп впервые озвучил возможность личной встречи с Назарбаевым.

Как полагает бывший посол США в Бахрейне Адам Эрели, Трамп мог бы использовать встречу с Назарбаевым, чтобы наладить взаимоотношения с Россией.

«Он [Назарбаев] может использовать уникальный статус Казахстана как моста между Востоком и Западом чтобы примирить» две ядерные сверхдержавы и найти точки соприкосновения на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове.

Мир в Сирии, как отмечает Эрели, зависит от сделки с «соперниками» США, а Казахстан может послужить эффективным посредником.