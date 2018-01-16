Год со дня крушения «Боинга» под Бишкеком

Прошел год, однако официального заявления о том, кто признан виновным в трагедии и по каким причинам самолет рухнул близ аэропорта, никто так и не сделал.

16 января 2017 года грузовой самолет «Боинг 747-400», следовавший по маршруту Гонконг – Бишкек – Стамбул, так и не добрался до места назначения. В 07:20 он пропал с радаров и рухнул на дачный поселок Дача Су, расположенный рядом с посадочной полосой аэропорта «Манас», унеся жизни 39 человек, сообщает K-News.

В 08:00 появились первые фотографии с места происшествия.

К тому времени уже сообщалось о гибели 16 человек, среди которых были дети и члены экипажа. Многие еще считались пропавшими без вести. Огонь, вспыхнувший после падения авиасудна, не давал начать поисковые работы. Ближе к полудню стало известно о гибели 33 человек.



В спасательных работах были задействованы сотрудники правоохранительных органов, Минобороны, Минздрава — несколько бригад «скорой» оказывали помощь на месте.

На тот момент занимавший должность премьер-министра КР Сооронбай Жээнбеков прибыл на месте трагедии. В это же время МЧС объявило о начале сбора денег для пострадавших. Были установлены палатки для людей, оставшихся без жилья, а также для родственников и близких тех, кто остался под обломками самолета.

При падении «Боинг» стер с лица земли более 20 домов, еще 7 домам был нанесен серьезный урон.

Первый вице-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев в интервью журналистам озвучил первые предположения о том, почему мог рухнуть самолет. Одной из причин чиновник называл ошибку пилота.

В этот же день Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин крушения грузового самолета «Боинг 747», специалисты вылетели в Бишкек. Параллельно возле места крушения открыли пункты обеспечения пострадавших горячим питанием. К месту крушения самолета в тот же день начали доставлять гуманитарную помощь, собранную населением.

На спецсчет МЧС начали активно перечислять средства: спустя пять дней после трагедии было собрано 12 млн 423 тыс. 406 сомов.

Прошел год, однако официального заявления о том, кто признан виновным в трагедии и по каким причинам самолет рухнул близ аэропорта, никто так и не сделал.

Пару дней назад на открытии памятника погибшим при крушении самолета руководитель межведомственной рабочей группы по оказанию содействия пострадавшим и семьям погибших Мухамметкалый Абулгазиев заявил, что официально виновник трагедии не установлен, а следствие до сих пор продолжается. Однако уже в день крушения были сделаны заявления о том, что к трагедии привела ошибка пилота.

Турецкая сторона изначально была согласна выплатить компенсации гражданам, потерявшим близких, получившим различные телесные повреждения и увечья, а также возместить государству материальный ущерб, нанесенный в результате авиакатастрофы, и даже выплатила часть обещанных средств.

По официальным данным, всего на спецсчет МЧС КР за три месяца поступило 102 млн 160 тыс. 180 сомов 55 тыйына. Распределением денежных средств занималась специальная комиссия, созданная с участием представителей пострадавших. По просьбам родственников людей, погибших в результате крушения «Боинга», информация о распределенных денежных средствах не разглашается.



По официальным данным, груз принадлежал турецкой авиакомпании «АСТ Эйрлайнз» и был зафрахтован авиакомпанией «Туркиш Эйрлайнз». После проведенной проверки выяснилось, что, согласно карго-манифесту, на момент крушения на борту самолета находилось 76 тыс. 758 кг груза (бытовая техника, аксессуары к мобильным телефонам и т. д.) при предельной грузоподъемности судна в 116 тыс. 462 кг.

Данный рейс выполнялся на регулярной основе по форме, что подразумевает отсутствие коммерческих прав на выгрузку или погрузку товаров в международном аэропорту «Манас».

За один год по указанному маршруту данный рейс приземлялся в аэропорту Бишкека 49 раз — для дозаправки и смены экипажа.

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