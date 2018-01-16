Внесены изменения в Методики уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий и регулируемых рынках

В частности, изменения были внесены в следующие методики: В Методику расчета тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги субъектов естественных монополий по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, утвержденной указанным приказом: заголовок изложен в следующей редакции: «Недискриминационная методика расчета тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги субъектов естественных монополий по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам»; Пункт 1 изложен в следующей редакции: «1. Настоящая Недискриминационная методика расчета тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги субъектов естественных монополий по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам (далее - Методика) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях», приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 25 апреля 2013 года № 130-ОД «Об утверждении Особого порядка формирования затрат, применяемого при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8480) (далее - Особый порядок).»; Пункт 3 изложен в следующей редакции: «3. Для целей настоящей Методики используются следующие понятия: отчетный период - финансовый год, предшествующий дате подачи заявки на утверждение тарифа на регулируемые услуги нефтепроводной организации; участок магистрального трубопровода - участок магистрального трубопровода без ответвлений и подключений, ограниченный перекачивающими станциями, перекачивающей станцией и (или) границами подразделений нефтепроводной организации; услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам (далее - Услуги) - услуги по перекачке нефти по магистральным трубопроводам, сливу нефти с железнодорожных цистерн, наливу нефти в железнодорожные цистерны, наливу нефти в танкера, сливу нефти с автоцистерн, наливу нефти в автоцистерны, хранению нефти, перевалке нефти, смешению нефти, операторской деятельности по единой маршрутизации; нефтепроводная организация - субъект естественной монополии, оказывающий услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам. Иные понятия и термины, используемые в настоящей Методике, применяются в соответствии с законодательством о естественных монополиях и Законом Республики Казахстан от 22 июня 2012 года «О магистральном трубопроводе».»; В Методику расчета тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги субъектов естественных монополий по хранению газа, утвержденной указанным приказом: заголовок изложен в следующей редакции: «Недискриминационная методика расчета тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги субъектов естественных монополий по хранению товарного газа»; Пункт 1 изложен в следующей редакции: «1. Настоящая Недискриминационная методика расчета тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги субъектов естественных монополий по хранению товарного газа (далее - Методика) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях» (далее - Закон), приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 25 апреля 2013 года № 130-ОД «Об утверждении Особого порядка формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8480) (далее - Особый порядок).»; Пункт 2 изложен в следующей редакции: «2. Методика разработана в целях определения механизма расчета тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги субъектов естественных монополий по хранению товарного газа в подземных хранилищах газа (далее - ПХГ)»; Пункт 3 изложен в следующей редакции: «3. Для целей настоящей Методики используются следующие понятия: буферный газ - объем газа, который необходимо постоянно иметь в наличии в ПХГ с целью поддержания оптимальных условий для эксплуатации ПХГ в проектном режиме; активный объем газа - объем газа, определенный проектом эксплуатации ПХГ, который может быть закачан сверх объема буферного газа для хранения; газохранящая организация - организация, имеющая в собственности или на иных законных основаниях ПХГ и другие сооружения, предназначенные для оказания услуг по хранению газа на основании имеющейся лицензии на данный вид деятельности; отчетный период - финансовый год, предшествующий дате подачи заявки на утверждение или изменение тарифов на услуги газохранящей организации; минимальный технологический период хранения газа в ПХГ - нормативный период хранения газа в ПХГ, определяемый технологическим периодом непрерывной закачки газа и устанавливаемый для каждого ПХГ проектом эксплуатации, подтвержденный компетентным органом; мощность ПХГ - максимально допустимый объем активного газа в ПХГ, определяемый проектом эксплуатации ПХГ; подземное хранилище газа (ПХГ) - подземные сооружения в комплексе с наземным оборудованием, являющиеся частью системы магистральных газопроводов, в которых хранится запас газа; капиталоемкость - показатель, который определяет отношение основного капитала (основных производственных фондов) к произведенной в соответствующий период продукции или ее части - чистому доходу, прибыли, национальному доходу. Иные понятия и термины, используемые в Методике, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и Законом Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О газе и газоснабжении».»; Глава 3 исключена; В Методику расчета тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги субъектов естественных монополий по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам, утвержденной указанным приказом: заголовок изложен в следующей редакции: «Недискриминационная методика расчета тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги субъектов естественных монополий по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам»; Пункт 1 изложен в следующей редакции: «1. Настоящая Недискриминационная методика расчета тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги субъектов естественных монополий по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам (далее - Методика) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях», приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 25 апреля 2013 года № 130-ОД «Об утверждении Особого порядка формирования затрат, применяемого при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8480) (далее - Особый порядок) и Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан-Китай, ратифицированным Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года (далее - Соглашение).»; Пункт 3 изложен в следующей редакции: «3. Тарифы на транспортировку товарного газа для потребителей устанавливаются за каждые 1000 кубических метров газа вне зависимости от протяженности газопроводов по территории Республики Казахстан в пределах технических возможностей, за исключением субъектов естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам в рамках Соглашения, для которых тарифы на транспортировку товарного газа для потребителей устанавливаются за 1000 кубических метров газа на 100 км по территории Республики Казахстан в пределах технических возможностей.»; Пункт 5 изложен в следующей редакции: «5. Для целей настоящей Методики используются следующие понятия: доход газотранспортной организации - доход газотранспортной организации от реализации услуг по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам; отчетный период - финансовый год, предшествующий дате подачи заявки на утверждение или изменение тарифов на услуги газотранспортной организации; внутренняя транспортировка - услуга по транспортировке товарного газа по магистральным трубопроводам, предназначенного для потребления на территории Республики Казахстан; управление (-я) магистральных газопроводов - филиалы газотранспортной организации (далее - УМГ); объем товаро-транспортной работы - объем работы по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам (грузооборот), определяемый как произведение объема транспортировки газа на расстояние его транспортировки; международная транспортировка - услуга по транспортировке товарного газа по магистральному газопроводу с территории одной страны в другую через территорию Республики Казахстан, а также с территории Республики Казахстан в другие страны. Иные понятия и термины, используемые в Методике, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и Законом Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О газе и газоснабжении».»; Также изменения затронули: Методику расчета тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги субъектов естественных монополий по подаче воды по магистральным трубопроводам и (или) каналам. Методику расчета тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения для сельскохозяйственного орошения. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.