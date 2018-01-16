Непогода в Алматы и Астане ухудшила проблемы с пробками на дорогах

В вечерний час пик 12 января, в пятницу, загруженность дорог в столице составила 9 баллов из 10 возможных. Хотя обычно загруженность дорог в это время оценивается на 1-2 балла меньше. А в Алматы в утренний пик понедельника загруженность дорог достигла 7 баллов вместо типичных для этого времени 5, передает Zakon.kz со ссылкой на сервис Яндекс.Пробки.

Астана

12 января Яндекс оценивал за груженность дорог в городе в 9 баллов из 10 возможных. В обычную пятницу загруженность дорог в это время оценивается на 1-2 балла меньше. Виной сложной дорожной ситуации стала погода. Необычные дорожные затруднения были зафиксированы и в субботу, когда в середине дня пробки достигли 6 баллов, вместо типичных для этого дня четырёх. В понедельник на дорогах было всё ещё сложнее обычного, но ситуация была не столь напряжённой, как в пятницу, так как понедельник типично самый свободный из будних дней. И всё же в утренний час пик загруженность достигла 6 баллов, а в вечерний 8, что на 1 балл больше обычного.

Алматы

Последние несколько дней погодные условия также осложняли дорожное движение в городе, что отражали баллы пробок. Так 15 января в утренний пик загруженность дорог достигла 7 баллов вместо типичных для этого времени 5, а в вечерний час пик более часа оценивалась в 8 баллов вместо обычных 7. В середине дня движение также было осложнено примерно на 1 балл.

Именно непогода является фактором, способным резко снизить скорость дорожного движения.

Напомним, что Яндекс.Пробки начали оценивать дорожную ситуацию в Алматы и Астане в баллах с 12 января 2018 года. От 0 до 3 баллов — дороги свободны, 4–6 — движение затруднено, 7–10 — серьёзные пробки.

Фото с сайта liter.kz