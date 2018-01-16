Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Биртанов объяснил нехватку инсулина в стране

16 января 2018, 14:41

По словам министра, вопрос по инсулину должен решиться уже в начале февраля.

В Министерстве здравоохранения РК объяснили причину нехватки инсулина в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Традиционно, мы всегда закупали препараты с двухмесячным запасом, поскольку в регионах также шли закупки в начале года. Но из-за того, что они неправильно планируют, им все время не хватает. По некоторым позициям, наоборот, есть избытки. Сейчас будем дозакупать, договариваться с поставщиками», - сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Правительства.

По его словам, вопрос по инсулину должен решиться уже в начале февраля.

«У нас весь инсулин закуплен, основная масса в аптеках. Есть некоторые позиции, которые идут с задержкой, но все регионы должны были сделать запасы, мы им деньги давали. [...] В принципе, в некоторых случаях мы перекидываем со стационаров, или с других регионов. В целом, у нас до 5 февраля все поставки по инсулину должны быть завершены», - пообещал министр.

Ранее, в январе 2018 года, ТОО «СК-Фармация», являющееся единым дистрибьютором по закупу и обеспечению лекарственными средствами населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, прокомментировало нехватку бесплатного инсулина в Алматы.

Азамат Сыздыкбаев

Фото с сайта inform.kz


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...