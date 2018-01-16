Ким Кардашьян выложила откровенное фото

37-летняя американская икона стиля в очередной раз побаловала фанатов откровенным снимком в сети Instagram, который за два часа набрал больше 600 тыс. лайков и 4,5 тыс. комментариев, сообщает Life.ru.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян никогда не стеснялась обнажаться перед камерой, чтобы похвастаться своими формами. И этот раз не стал исключением. Это фото топлес стало уже вторым за неделю. На предыдущем снимке, который набрал больше двух миллионов лайков, на голой груди модели красуется бижутерия. Этим снимком Ким желала своим подписчикам доброго утра.

Ранее звезда реалити-шоу попала под шквал критики фанатов за халатное отношение к больному ребёнку. Дело в том, что она оставила сына Сейнта с пневмонией в госпитале и отправилась на вечеринку. Всё это время Ким хранила молчание, а в сетях Instagram и Twitter появлялись фото с новогодних вечеринок.

Фото: kimkardashian