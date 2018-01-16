Первый прецедент: завершается суд по делу о незаконном получении справок в ЦОНе

В Алатауском районном суде подходит к завершению рассмотрение дела по факту незаконного получения данных в одном из алматинских ЦОНов, передает корреспондент Zakon.kz.

Как мы писали ранее, в ноябре прошлого года Жанибек Набиев подал частную жалобу в Алмалинский районный суд в отношении своей сестры по факту получения ею различных справок в ЦОНе на него, его маму и племянника. После предварительного и первого слушаний судья пришла к выводу, что дело подсудно району, где было совершено правонарушение - Алатаускому.

В настоящее время судебное следствие под председательством судьи Алатауского районного суда Нуржана Карабаева подходит к завершению, 16 января прошли прения сторон.

"4 января подсудимая Ашимова Зауреш призналась, что получила в ЦОНе Алатауского района справки в количестве 4 штук из 8 единиц, то есть 2 справки о наличии недвижимости от моего имени, две справки о наличии недвижимости и адресная справка от имени Ашимовой Айтжамал, и одну адресную справку от имени Ыбырай Жандоса. И далее прикладывает их к протоколу допроса уголовного следствия, где она проходит свидетелем с правом на защиту, и в гражданском деле по выселению, проходившем в суде района Алматы города Астана", - сказал на прениях истец Набиев.

Он отметил, что из допроса в суде свидетелей - сотрудников ЦОНа, стало известно, что, в случае родства, то есть, имея оригинал свидетельства о рождении, можно получить только адресную справку и не более того.

"Подсудимая, не имея от нас каких-либо разрешительных документов, а напротив, находящаяся против нас в судебных тяжбах как ответчик, намеренно и незаконно совершила сбор информации в ЦОНе Алатауского района. В результате чего за ее незаконные действия по сбору персональных данных, информации на третьих лиц, без их ведома, и направленных против них, сотрудники ЦОНа получили соответствующие выговоры, а также увольнение... ...И, если ей удалось взять справку о наличии недвижимости, то она также взяла справку о пенсионных отчислениях. Все справки взяты почти в одно время и в одном и том же ЦОНе, где ни я, ни моя мать Ашимова Айтжамал, ни Ыбырай Жандос, которые живут в Астане, никогда не были. Ее обращения в ЦОН по поводу нашей конфиденциальной информации считаю незаконными. Ей от нашего имени никто не давал права собирать личные данные...", - продолжил Набиев.

Он просит признать виновной Зауреш Ашимову по ст.147 ч.2 УК РК, и приговорить ее к штрафу в размере 5 тыс МРП. Также он просит удовлетворить гражданский иск о возмещении морального вреда в его пользу в сумме 15 млн тенге, в пользу его матери Айтжамал Ашимовой - 9 млн тенге, и в пользу Ыбырая Жандоса 1 млн тенге.

Адвокат Набиева добавил, что в ходе судебного следствия был допрошен руководитель ЦОНа Алатауского района, который подтвердил, что данные выдавались незаконно. Подсудимая, как считает адвокат, пытается переложить вину на работников ЦОНа.

В свою очередь, обвиняемая Зауреш Ашимова не признает частную жалобу и исковое заявление о взыскании морального вреда.

"Доводы в жалобе ложные, надуманные, не соответствуют действительности, строятся на предположениях и личной неприязни ко мне из-за квартиры, город Астана, улица (...), которую я отказываюсь продавать... ...Ст.147 п.2, диспозицией которой является незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну. Согласно Уголовному кодексу, к личной тайне относятся сведения о наличии какой-либо болезни, СПИД, сифилис и т.д., о наличии второй семьи, детей от другого брака и другие подобные сведения... ...Я не собирала информацию о его личной жизни... ... Адресная справка и справка о наличии недвижимости относятся к персональным данным... ...Справка о наличии недвижимости и адресная справка были предоставлены мною для защиты конституционных прав и свобод в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по заявлению Набиева Жанибека в ДВД Астаны в отношении всех членов нашей семьи...", - сказала Ашимова.

По ее словам, она в общем порядке в рабочее время обратилась в ЦОН.

"...предоставила документы специалисту, что я мама и родная дочь, не посторонний человек, не третье лицо. Мое законное обращение в ЦОН подтверждается заявлением с моей подписью... ...То, что мне предоставили, я не несу ответственность за действия специалиста или сотрудника ЦОНа. Если он мне предоставил, я обязана взять, и это законно с моей стороны, я эти справки не воровала нигде", - считает подсудимая.

Она просит оправдать ее за отсутствием состава преступления и отказать в удовлетворении гражданского иска.

На следующее судебное заседание запланировано последнее слово обвиняемой. После чего судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Историю о том, как Жанибек Набиев заподозрил свою сестру в незаконном получении справок от его имени в ЦОН Алатауского района, мы писали ранее. По словам Жанибека, он совершенно случайно, зайдя в личный кабинет в Egov, узнал, что кто-то в разное время получал на его имя, имя матери и племянника различные справки. В МИК РК ему предоставили копии запросов, на которых стояла подпись, похожая на подпись его сестры. Молодой человек написал заявление в полицию, однако его отправили в суд в частном порядке.

Ирина Капитанова