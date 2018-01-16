Информацию о нарушителях правил приватизации будут публиковать в открытом доступе

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил министру финансов Бахыту Султанову публиковать данные о нарушителях правил приватизации на популярных сайтах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Надо публично показывать или другие механизмы придумывать. А так мы каждый раз будем говорить: «Возьмите на контроль, давайте мониторить» и ничего не изменится абсолютно. Вы же сами сказали по исключению, в 2016 году хоть давали поручения, все равно до сих пор идут предложения. Не остановить», - сказал Бакытжан Сагинтаев, обращаясь к министру финансов.

Бахыт Султанов ответил, что на портале «Госреестр» выставляется информация об областях, в которых допускаются нарушения.

«Бахыт Турлыханович, «Госреестр» кто смотрит? Вы смотрите, может быть, акимат. А надо, чтобы общество смотрело. Разместите на тех сайтах, которые население читает, популярные. Пусть видят, как идет приватизация в той или иной области и с какими нарушениями», - подчеркнул Бакыижан Сагинтаев.

Ранее министр финансов РК Бахыт Султанов назвал причины, препятствующие своевременной приватизации государственных объектов. Во-первых, по его словам, некоторыми продавцами допускается нарушение определенного законом двадцатидневного интервала между ведением торгов. Во-вторых, отдельными акиматами осуществляется дробление государственных долей участия в ТОО при выставлении их на продажу. В-третьих, некоторыми продавцами затягиваются мероприятия по предпродажной оценке объектов, тем самым нарушаются сроки их выставления на продажу. Еще одной причиной препятствующей приватизации глава Минфина назвал несвоевременность принятия решений по ликвидации непроданных по итогам трех торгов объектов.