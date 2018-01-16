Минздрав об изъятии Дюфастона: Речь идет только об одной пачке

В РГУ "Департамент Комитета фармации по городу Астана Министерства здравоохранения РК" разъяснили сообщение об изъятии лекарственного средства «Дюфастон» в одной из столичных аптек, передает Zakon.kz.

Как сообщил порталу заместитель руководителя ведомства Ералы Нургазин, речь идет только об одной пачке препарата. Выяснилось, что внеплановая проверка аптеки была проведена по обращению покупательницы, которой продали пачку «Дюфастона» без указания на ней регистрационного номера.

«Лекарственный препарат «Дюфастон» 10 мг №20 серии 351424, производства «Эббот», Нидерланды был с маркировкой на упаковке на русском языке, но без указания регистрационного номера, подтверждающего регистрацию лекарственного средства в госреестре РК. А в соответствии с пп.1 п.4 статьи 69 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", запрещается розничная реализация лекарственных средств, не прошедших государственную регистрацию в Казахстане», - рассказал Е. Нургазин.

По его словам, «Дюфастон» этой серии при проверке в аптеке обнаружен не был. В приходных документах аптеки данные о закупе с оптовых фирм этого незарегистрированного лекарственного препарата отсутствуют.

«Наемный фармацевт, который работал в аптеке, сам продал этот препарат. Может фармацевта кто-то попросил, или у него после поездки в другую страну осталась пачка, и он решил ее продать. По результатам проверки материалы были направлены в суд», - подытожил он.

Как сообщалось ранее, за продажу незарегистрированного лекарственного средства, постановлением специализированного межрайонного административного суда города Астаны ИП К. подвергнут административному взысканию в виде административного штрафа в размере 100 МРП, с приостановлением деятельности сроком на 1 месяц.

Незарегистрированный препарат конфисковали и уничтожили.

Фото: prom.st