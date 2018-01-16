Дуйсенова займется вопросом нелегальной зарплаты у кондукторов

Министр труда и социальной защиты населения сообщила, что будут уведомлены работодатели, которые не заключают договоры с кондукторами.

Вопрос работающих кондукторами граждан, которые получают заработную плату в конвертах и не делают отчислений, подняли на заседании правительства, сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на пресс-конференции.

"По трудовым договорам кондукторов — это как раз таки проблема, которую мы сегодня рассмотрели на заседании правительства. Когда опрос провели, эти лица сказали, что они работают реально кондукторами, но они получают зарплату в конверте, отчисления не делают. Работодатели, которые не заключают с ними договоры, в первую очередь лишают их всех социальных гарантий, которые они могли бы иметь", — прокомментировала Дуйсенова на пресс-конференции в правительстве.

Это, по ее словам, касается пособия по безработице в случае увольнения, декретные выплаты, поэтому министр пообещала взять вопрос на контроль.

"Но, для того чтобы пойти и проверить любую организацию, необходимо обращение самих граждан. Нам совместно с инспекцией труда нужно будет еще раз уведомить самих работодателей, что незаключение индивидуального трудового договора приведет к адмштрафам и даже к уголовным делам", — добавила министр.

Она отметила, что в этой связи работодателям необходимо будет заключать с кондукторами договоры и оплачивать зарплату.

Источник: Sputnuk Казахстан

Фото с сайта avestnik.kz