Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Американец побеждал в марафонах, прячась в биотуалетах

16 января 2018, 15:25

Суть марафонов Across the Year — в преодолении дистанции за определенное время.

Организаторы ультрамарафона в Аризоне дисквалифицировали бегуна по имени Келли Эгню за то, что он приписывал себе круги, прячась в кабинке биотуалета, сообщает РИА Новости.

Эгню после прохождения очередного круга возвращался на стартовую линию, проводил семь минут в биотуалете, после чего финишировал еще раз и продолжал марафон, приписав себе лишние полтора километра

Дерек Мерфи, расследующий нарушения на марафонах, нашел свидетеля, представителя организации MCM timing, фиксирующей результаты бегунов.

"Когда Келли закончил круг, он пересек финишную черту и остановился. Он стоял, глядя на монитор на финише, и отправился в биотуалет. Майк был в палатках рядом с финишом, где он мог наблюдать за Келли. Майк следил за ним десять минут. Он стал свидетелем того, как Келли провел семь минут в биотуалете, затем вышел оттуда и пересек финиш, обозначив круг, который не пробегал…", — цитирует Мерфи издание Runner's World.

После того, как недобросовестного бегуна уличили в жульничестве, другие его результаты тоже были пересмотрены, в том числе за забег в марафоне 2014-2015 года, когда он выиграл 48-часовую гонку, преодолев 55 миль (88,5 километра), при этом последние семь часов он не бежал.

"Нам грустно видеть, что такое происходит на мероприятии, в основе которого лежат товарищество между бегунами и поддержка лучших выступлений. Такого жульничества наша организация не приемлет. На данном этапе Келли будет отказано в участии в гонках, организованных Aravaipa Running", — говорится в сообщении на странице марафона.

Суть марафонов Across the Year — в преодолении дистанции за определенное время. Победителем считается тот, кто пробегает наибольшую дистанцию за 24,48, 72 часа или шесть дней.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...