Американец побеждал в марафонах, прячась в биотуалетах

Суть марафонов Across the Year — в преодолении дистанции за определенное время.

Организаторы ультрамарафона в Аризоне дисквалифицировали бегуна по имени Келли Эгню за то, что он приписывал себе круги, прячась в кабинке биотуалета, сообщает РИА Новости.

Эгню после прохождения очередного круга возвращался на стартовую линию, проводил семь минут в биотуалете, после чего финишировал еще раз и продолжал марафон, приписав себе лишние полтора километра

Дерек Мерфи, расследующий нарушения на марафонах, нашел свидетеля, представителя организации MCM timing, фиксирующей результаты бегунов.

"Когда Келли закончил круг, он пересек финишную черту и остановился. Он стоял, глядя на монитор на финише, и отправился в биотуалет. Майк был в палатках рядом с финишом, где он мог наблюдать за Келли. Майк следил за ним десять минут. Он стал свидетелем того, как Келли провел семь минут в биотуалете, затем вышел оттуда и пересек финиш, обозначив круг, который не пробегал…", — цитирует Мерфи издание Runner's World.

После того, как недобросовестного бегуна уличили в жульничестве, другие его результаты тоже были пересмотрены, в том числе за забег в марафоне 2014-2015 года, когда он выиграл 48-часовую гонку, преодолев 55 миль (88,5 километра), при этом последние семь часов он не бежал.

"Нам грустно видеть, что такое происходит на мероприятии, в основе которого лежат товарищество между бегунами и поддержка лучших выступлений. Такого жульничества наша организация не приемлет. На данном этапе Келли будет отказано в участии в гонках, организованных Aravaipa Running", — говорится в сообщении на странице марафона.

Суть марафонов Across the Year — в преодолении дистанции за определенное время. Победителем считается тот, кто пробегает наибольшую дистанцию за 24,48, 72 часа или шесть дней.