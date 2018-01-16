В Косове убит сербский политик
В настоящее время правоохранительные органы ищут нападавших.
Один из лидеров косовских сербов, глава гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливер Иванович убит в Косовска-Митровице, сообщает RT.
По данным газетs Blic, на политика было совершено покушение, когда он входил в здание своей партии.
«Он получил пять огнестрельных ранений. Он был сразу перевезён в больницу, доктора пытались его спасти, но безуспешно», — сообщил адвокат Ивановича Небойша Влаич.
Полиция Косова подтвердила факт покушения. В настоящее время правоохранительные органы ищут нападавших.
Оливер Иванович — один из лидеров косовских сербов, в 2008—2012 годах занимал пост государственного секретаря по делам Косова в правительстве Сербии. В 2016 году политик был приговорён к девяти годам заключения за военные преступления, позднее отпущен на свободу.
Фото: ТВ Центр
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