В Косове убит сербский политик

Один из лидеров косовских сербов, глава гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливер Иванович убит в Косовска-Митровице, сообщает RT.

По данным газетs Blic, на политика было совершено покушение, когда он входил в здание своей партии.

«Он получил пять огнестрельных ранений. Он был сразу перевезён в больницу, доктора пытались его спасти, но безуспешно», — сообщил адвокат Ивановича Небойша Влаич.

Полиция Косова подтвердила факт покушения. В настоящее время правоохранительные органы ищут нападавших.

Оливер Иванович — один из лидеров косовских сербов, в 2008—2012 годах занимал пост государственного секретаря по делам Косова в правительстве Сербии. В 2016 году политик был приговорён к девяти годам заключения за военные преступления, позднее отпущен на свободу.

Фото: ТВ Центр