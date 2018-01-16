Биртанов объяснил нехватку инсулина в стране

В Министерстве здравоохранения РК объяснили причину нехватки инсулина в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Традиционно, мы всегда закупали препараты с двухмесячным запасом, поскольку в регионах также шли закупки в начале года. Но из-за того, что они неправильно планируют, им все время не хватает. По некоторым позициям, наоборот, есть избытки. Сейчас будем дозакупать, договариваться с поставщиками», - сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Правительства.

По его словам, вопрос по инсулину должен решиться уже в начале февраля.

«У нас весь инсулин закуплен, основная масса в аптеках. Есть некоторые позиции, которые идут с задержкой, но все регионы должны были сделать запасы, мы им деньги давали. [...] В принципе, в некоторых случаях мы перекидываем со стационаров, или с других регионов. В целом, у нас до 5 февраля все поставки по инсулину должны быть завершены», - пообещал министр.

Ранее, в январе 2018 года, ТОО «СК-Фармация», являющееся единым дистрибьютором по закупу и обеспечению лекарственными средствами населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, прокомментировало нехватку бесплатного инсулина в Алматы.

Азамат Сыздыкбаев