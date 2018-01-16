Подозреваемые в похищении жителя Атырау задержаны в Туркестане

Двое ранее судимых мужчин вывезли за город и в течение двух часов избивали арматурой, требуя 600 тыс тенге.

Подозреваемые в похищении человека в Атырау арестованы в Туркестане, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Похищение человека произошло 4 января 2018 года в Атырау. Двое мужчин на улице Датова насильно усадили в автомашину ВАЗ-2114 с российскими номерами местного, 1990 года рождения. Вывезли за город и в течение двух часов избивали арматурой, требуя 600 тыс тенге. Не добившись желаемого, похитители уехали. Потерпевший обратился в полицию. Личности похитителей были установлены - ими оказались ранее судимые жители города 1987 и 1990 годов рождения», - сообщила пресс-секретарь департамента внутренних дел Атырауской области Назымгуль Кайсагалиева.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемые покинули Атырау, уехав в Южно-Казахстанскую область. Далее они планировали выехать в Кыргызстан. «Но планы подозреваемых в похищении человека были нарушены.

Они были задержаны в городе Туркестан. Для их задержания впервые в судебной практике ДВД Атырауской области была выдана санкция на арест посредством видеоконференцсвязи», - рассказала Н. Кайсагалиева.

Арестованные будут доставлены в Атырау под конвоем. Они обвиняются по статье 125 «Похищение человека».

Фото с сайта inform.kz