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В ЮКО построят солнечную электростанцию мощностью 14 МВт

16 января 2018, 16:17

Реализацией данного проекта займется специальная проектная компания – ТОО «Kaz Green Tek Solar», мажоритарным акционером которого выступит Urbasolar SAS.

В Южно-Казахстанской области в городе Арысь построят солнечную электростанцию мощностью 14 МВт. На строительство станции намерены выделить почти 12 млн долларов. Соответствующая договоренность была достигнута министерством энергетики РК в ходе 8 сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA, которая прошла 13 января в Абу-Даби.

Как стало известно, Европейский банк реконструкции и развития поддержит проект французской компании Urbasolar SAS по строительству солнечной электростанции в Казахстане и выделит на его реализацию кредит в размере $8,8 млн, а фонд чистых технологий предоставит льготное финансирование в размере до $3,9 млн.

Отметим, что реализацией данного проекта займется специальная проектная компания – ТОО «Kaz Green Tek Solar», мажоритарным акционером которого выступит Urbasolar SAS.

Новая солнечная электростанция «Задария» добавит 14 МВт мощности по выработке солнечной энергии в энергобаланс Казахстана. В результате, общая установленная мощность действующих и планируемых к вводу генераторов возобновляемой энергетики достигнет 365 МВт.

«Мы считаем, что технология фотовольтаики будет играть очень важную роль в производстве электричества в Казахстане и Центральной Азии. Этот проект продемонстрирует технические характеристики и экономическую целесообразность солнечной станции. Мы работаем над подготовкой данного проекта уже 4 года», - отметил Арно Мин, президент компании Urbasolar SAS.

Напомним, в Южно-Казахстанской области успешно реализуется Концепция по переходу к «зеленой экономике», утвержденная Главой государства. В соответствии с этой Концепцией, в этом году в Сайрамском и Казыгуртском районах были запущены две малые гидроэлектростанции. Кроме того, Шымкент стал первым городом в Центральной Азии, где запустили биогазовую установку. Наряду с этим, в Сарыагашском и Мактааральском районах началось строительство двух крупных солнечных электростанций. Ожидается, что в 2018 году в Толебийском районе будет введена в эксплуатацию малая гидроэлектростанция мощностью 2,5 мегаватт. Кроме того, в Сарыагашском районе планируется построить малую гидроэлектростанцию общей мощностью 5 мегаватт, а в Отрарском районе солнечную электростанцию мощностью 35 МВт.


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