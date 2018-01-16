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Модель выставила девственность на аукцион ради учебы в Кембридже

16 января 2018, 16:51

Она утверждает, что берегла невинность с 16 лет.

Жительница Италии пытается продать собственную девственность, чтобы оплатить учебу в Кембриджском университете, сообщает Daily Mail.

18-летняя модель, использующая псевдоним Николь, устроила аукцион на европейском сайте, который предлагает эскорт-услуги. Она утверждает, что предлагаемая сумма уже достигла миллиона евро.

Николь утверждает, что берегла невинность с 16 лет.

«У меня были отношения с мужчиной гораздо старше меня, но я решила, что потеряю девственность только с тем, кого люблю и за кого в будущем выйду замуж», — говорит она.

Итальянка узнала о возможности продать девственность, когда искала в интернете способы оплатить хорошее образование. Она обнаружила, что некоторым девушкам удавалось заработать на этом больше трех миллионов евро, и решила тоже попытать счастья.

В случае успеха Николь планирует переехать в Великобританию, поступить в Кембридж и купить дом родителям, которые пока ничего не знают о ее плане. Оставшиеся деньги она использует, чтобы помочь сестре.

3 января сообщалось, что 23-летняя американка из строгой религиозной семьи выставила девственность на аукцион после того, как разочаровалась в своем женихе.

Источник: Lenta.ru

Фото: Elite Models VIP


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