Модель выставила девственность на аукцион ради учебы в Кембридже
Она утверждает, что берегла невинность с 16 лет.
Жительница Италии пытается продать собственную девственность, чтобы оплатить учебу в Кембриджском университете, сообщает Daily Mail.
18-летняя модель, использующая псевдоним Николь, устроила аукцион на европейском сайте, который предлагает эскорт-услуги. Она утверждает, что предлагаемая сумма уже достигла миллиона евро.
Николь утверждает, что берегла невинность с 16 лет.
«У меня были отношения с мужчиной гораздо старше меня, но я решила, что потеряю девственность только с тем, кого люблю и за кого в будущем выйду замуж», — говорит она.
Итальянка узнала о возможности продать девственность, когда искала в интернете способы оплатить хорошее образование. Она обнаружила, что некоторым девушкам удавалось заработать на этом больше трех миллионов евро, и решила тоже попытать счастья.
В случае успеха Николь планирует переехать в Великобританию, поступить в Кембридж и купить дом родителям, которые пока ничего не знают о ее плане. Оставшиеся деньги она использует, чтобы помочь сестре.
3 января сообщалось, что 23-летняя американка из строгой религиозной семьи выставила девственность на аукцион после того, как разочаровалась в своем женихе.
Источник: Lenta.ru
Фото: Elite Models VIP
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