С 1 января 2018 года вступил в силу Технический Регламент ЕАЭС «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива» (ТР ЕАЭС 036/2016)

Технический регламент устанавливает единые обязательные для применения в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) требования к физико-химическим и эксплуатационным показателям сжиженных углеводородных газов, которые используются для отопления жилья и производственных помещений, а также в качестве топлива для автомобилей.

Документ регулирует вопросы хранения, перевозки, реализации и утилизации сжиженных углеводородных газов, а также их маркировки. Техрегламент ЕАЭС определяет основные опасные факторы, возникающие при осуществлении этих процессов: пожаровзрывоопасность, негативные воздействия на организм человека, а также риски загрязнения окружающей среды.

Каждая партия сжиженных углеводородных газов, выпускаемая в обращение на территории Союза, должна сопровождаться паспортом качества, содержащим ряд сведений. Среди них - наименование и товарный знак изготовителя, его адрес и место, где производятся сжиженные газы, наименование, марка, условное обозначение продукции и т.д. Паспорт качества оформляется на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве страны ЕАЭС - на государственном языке страны, где реализуются сжиженные углеводородные газы.

При перевозке сжиженных углеводородных газов сопроводительные документы должны содержать информацию о классе опасного груза, коде экстренных мер, знаки опасности, сведения о пожаровзрывоопасности и опасности для живых организмов, способы и средства обезвреживания, огнегасительные средства.

Оценка соответствия требованиям технического регламента проводится в форме декларирования соответствия.

С целью плавного перехода к техническому регламенту установлен переходный период до 1 июля 2019 года.

До 1 июля 2019 года допускаются производство и выпуск в обращение в странах Союза продукции, не подлежавшей до дня вступления в силу технического регламента обязательной оценке соответствия, установленной законодательством государства-члена, без документов о такой оценке и без маркировки национальным знаком обращения на рынке.

Также до 1 июля 2019 года производители смогут выпускать сжиженные углеводородные газы согласно обязательным требованиям, ранее установленным союзным законодательством или законодательством государства-члена, при наличии документов об оценке соответствия, выданных или принятых до дня вступления в силу технического регламента.

РГУ «Департамент комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по городу Алматы»