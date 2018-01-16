В Алматы взялись за ребят-призывников

Департамент по делам обороны города Алматы начал предварительное изучение материалов по юношам, которых призовут на воинскую службу весной этого года, сообщает Zakon.kz.

Изучение призывного контингента пройдет в два этапа. Первый включает в себя изучение личных дел, индивидуальные беседы с призывниками, их родителями или лицами, на воспитании которых он находится, а также с представителями администраций предприятий (учебного заведения), в которых работают или учатся призывники.

«В ходе индивидуальных бесед уточняются сведения о моральных и деловых качествах, состоянии здоровья, физического развития, общеобразовательной и специальной подготовке, семейном положении молодых людей.

Для качественного изучения личных дел призывников проводится работа с представителями Комитета национальной безопасности, органов внутренних дел, здравоохранения и с органами социальной защиты населения.

Далее следует второй этап, практический, где призывники будут проходить районную и городскую медицинскую комиссию, после чего будут распределены в части Вооруженных сил РК, Пограничной службы КНБ, службы Государственной оxраны и Национальной гвардии.

Особое внимание уделяется тому, есть ли среди них те, кто привлекался к административной и уголовной ответственности, или находящиеся под следствием, состоящие на специальном учете, как члены незарегистрированных в установленном порядке партий, общественных объединений и нетрадиционных религиозных течений.

Также изучается отсутствие призывников на учете в психиатрических, наркологических, кожно-венерологических и противотуберкулезных диспансерах.

- То есть будут отобраны морально- и психологически устойчивые ребята, самые лучшие, достойные, подготовленные, отметили в Департаменте по делам обороны Алматы. В год в местных органах военного управления изучаются материалы примерно 5000 человек, что говорит о трудоемкости этой кропотливой работы.