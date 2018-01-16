Учителя смогут выставлять оценки через смартфоны

В Министерстве образования и науки РК разрабатывается мобильное приложение для учителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы решаем вопрос по мобильному приложению, чтобы учителям было удобно выставлять оценки», - сообщил вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Планируется, что ближе к весне эти мобильные приложения будут уже готовы для широкомасштабного внедрения по всей стране.

По его словам, эта работа направлена на разгрузку казахстанских учителей, также как и введение электронного журнала.

«Тем не менее, были ситуации, когда в некоторых школах было дублирование, то есть там вели и электронный, и бумажный журнал. Поэтому сейчас, зная, что такая проблема существует (...) мы внесли изменения в Приказ МОН РК. Если в организации образования есть доступ к широкополосному Интернету, то журналы надо ввести только в электронном виде», - добавил вице-министр.

Фото с сайта qwrt.ru