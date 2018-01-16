В ЮКО в этом году работой обеспечат 90 тыс человек

В этом году в рамках акции «Әр ауылға өз шебері» около 9 тыс. человек прошли краткосрочные курсы обучения по 15 специальностям.

В текущем году в Южно-Казахстанской области в рамках Комплексного плана организационных мероприятий на 2018-2019 годы по формализации и вовлечению неформально занятого населения в экономику страны, работой планируется охватить 90 тыс. человек. Кроме того, 296 тыс. человек получат социальную помощь на основе новых форм адресной социальной помощи. Об этом сегодня на селекторном заседании Правительства, прошедшем в онлайн-режиме, сообщил аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев.

По словам главы региона, в прошлом году в Программу занятости было вовлечено 37,7 тыс. человек. 50 процентов трудоспособных граждан от Комплексного плана окажут содействие в получении постоянной профессии. Таким образом, работой планируется охватить 44 тыс. человек.

«Наша цель – привлечь и обучить по специальной программе безработных граждан для занятия малым бизнесом. На сегодняшний день мы разрабатываем 15 проектов для малого бизнеса. Привлекая 44 тыс. человек к малому предпринимательству, мы представим готовые модульные проекты для малого бизнеса и адаптируем их к малому предпринимательству. Это важное мероприятие, которое будет проведено в целях снижения безработицы», - сказал Ж.Туймебаев.

Также, в своем докладе аким области отметил об успешной реализации в области республиканского пилотного проекта «Орлеу». В прошлом году, в рамках проекта «Орлеу» 17 тыс. южноказахстанских семей приобрели 36 тыс. голов мелкого и крупного рогатого скота, а 757 семей получили возможность приобрести 36 тыс. голов птиц. Наряду с этим, около 3 тыс. семьям предоставлено необходимое оборудование для занятия предпринимательством. В результате их доход увеличился в 4,3 раза, а за счет полученной помощи 1 226 человек открыли собственное дело, зарегистрировавшись в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей.

Помимо этого, Ж.Туймебаев отметил, что в текущем году в области основной приоритет уделяется вопросу обеспечения постоянной занятости населения. В связи с этим, в рамках государственных и отраслевых программ планируется открыть 46 тыс. новых рабочих мест по 866 проектам.

Напомним, в прошлом году на профессиональное и краткосрочное обучение были направлены 16 тыс. 743 человек, из них 67 процентов граждан трудоустроены на постоянную работу.

Стоит отметить, в этом году в рамках акции «Әр ауылға өз шебері» около 9 тыс. человек прошли краткосрочные курсы обучения по 15 специальностям, и приступили к работе в сельской местности. Более того, в рамках данного проекта в текущем году планируется обучить еще 7 тыс. граждан.