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Ядовитая печень рыбы фугу вызвала переполох в японском городе

16 января 2018, 17:53

О том, что есть купленную фугу нельзя и ее нужно вернуть продавцу, горожан оповещают при помощи громкоговорителей.

Власти префектуры призвали горожан отказаться от употребления ядовитой рыбы фугу из магазина Super Tatsuya, сообщает НТВ.ru.

По информации газеты Asahi Shimbun, там были проданы пять упаковок, содержащих печень рыбы фугу, которая опасна для человека. О том, что есть купленную фугу нельзя и ее нужно вернуть продавцу, горожан оповещают при помощи громкоговорителей. Эта мера помогла найти четыре упаковки, пятый покупатель связался с магазином и сообщил, что рыбу съели без последствий для здоровья.

Представители супермаркета признались, что торговали рыбой фугу в течение длительного времени, так как были совершенно уверены в ее безопасности. Покупатели могли выбрать, например, йорито фугу, которая менее токсична, чем другие виды рыбы.

В Японии рыба фугу семейства иглобрюхих считается деликатесом, но ее печень и внутренние органы содержат яд — тетродотоксин. Если повар допустит ошибку и неправильно приготовит фугу, блюдо может быть опасным для жизни. Печенью фугу, независимо от вида рыбы, в Японии торговать запрещено по решению Минздрава.


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