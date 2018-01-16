Как складывалась демографическая ситуация в Казахстане в 2017 году

Численность населения Казахстана на 1 декабря 2017 года составила 18 137,3 тыс. человек, в том числе городского - 10 413,2 тыс. человек (57,4%), сельского - 7 724,1 тыс. человек (42,6%), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минэкономики РК.

Как отмечается, по сравнению с 1 декабря 2016 года численность населения увеличилась на 231,3 тыс. человек или 1,3%.

«В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-ноябрь 2017 года составило 359,6 тыс. человек, что на 4,9% меньше, чем за соответствующий период 2016 года. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 21,78 родившихся», - сообщили в министерстве.

Естественный прирост населения республики за данный период по сравнению с январем-ноябрем 2016 года снизился на 16,9 тыс. человек или на 6,6% и составил 239,8 тыс. человек. Естественный прирост на 1000 населения составил 14,52 человека.

В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, число зарегистрированных прибывших в страну мигрантов в январе-ноябре 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличилось на 21,2% и составило 14 528 человек, число выбывших из страны мигрантов увеличилось на 8,0% и составило

35 158 человек, сальдо миграции -20 630 человек. Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ.

• доля прибывших из стран СНГ составила 71,4%;

• доля выбывших в страны СНГ - 89,5%.

Удельный вес межрегиональных мигрантов составил 35,4% от общего числа внутренних мигрантов страны.

Положительное сальдо межрегиональной миграции наблюдалось в регионах и составило: Астана - 35 257 человек; Алматы - 28 906 человек; Акмолинская область - 1 534 человека.