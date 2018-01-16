Родственник Бишимбаева дал показания в суде по эпизоду с домом в Косши

Сторону обвинения, смутил тот факт, что свидетель ранее давал другие показания, в которых не сообщал о том, что Бишимбаев был в доле, и не называл ряд участников строительства.

В деле Бишимбаева появился свидетель, подтвердивший слова экс-министра национальной экономики о строительстве дома в поселке Косши. Это его шурин (родной брат жены подсудимого – от авт), передает корреспондент Zakon.kz.

Арыстан Бабагул сообщил сегодня в межрайонном специализированном суде, что имеет отношение к загородному дому в Косши. По его словам, сначала он хотел продать подсудимым Бишимбаеву и Жаксыбаеву участок для него за 30 тыс. долл., и даже получил часть денег – 10 тыс. долл., но позже вошел в долю.

«В Косши я имею 3 участка которые принадлежат моей матера, - сказал он отвечая на вопросы адвокатов. - На счет строительства: весной в 2015 году при встрече с Бишимбаевым и Жаксыбаевым разговор был о том, чтобы построить загородный дом, они общались, я им предложил участок. Через неделю-две, при встрече в ресторане «Пряник» Бишимбаев и Жаксыбаев изъявили желание посмотреть участок, и если понравится, то построить там дом, ну как дом, они сперва говорили про баню. После обеда мы проехались с Жаксыбаевым на участки. Из трех он выбрал один, я там огласил цену в 30 тыс. долл. И через неделю, они сказали, что они готовы купить его у меня. При этом они предлагали войти в долевое строительство, я отказался, мне нужны были деньги и предложил им купить. Там же Жаксыбаев мне передал 10 тыс. долл.», - сказал свидетель.

По словам, Арыстана Бабагул спустя примерно год, после этой встречи, он стал спрашивать об оставшихся деньгах за участок. Тогда Бишимбаев и Жаксыбаев сообщили ему, что некоторые из участников строительства отказались от участия, а потому заплатить ему оставшуюся сумму, они временно не могут. После этого, подсудимые, по словам, Бабагул предложили все-таки войти в долю оставшимися деньгами, и он согласился.

- Вы пользовались этой баней сами? – спросил судья

- Да, - ответил Бабагул.

- Каким образом вы туда ездили, кто вам дал разрешение? – продолжил допрос судья Шайхисламов.

- Ну я считал себя хозяином, ни у кого разрешения не спрашивал. Звонил Султану (Нурлыбек – от авт.) спрашивал про ключи и ездил, - сообщил он.

Жаксыбаев, в свою очередь, не согласился с показаниями свидетеля, и сообщил, что видел его только 2-3 раза в жизни.

Сторону обвинения, смутил тот факт, что свидетель ранее давал другие показания, в которых не сообщал о том, что Бишимбаев был в доле, и не называл ряд участников строительства. Также он говорил о том, что вошел в это строительство деньгами.

«Я дал не правдивые показания. Но поэтому я сам пришел с заявлением и дал другие», - пояснил Бабагул.

Его несколько раз спросили, знает ли он о том, что дача ложных показаний карается законом. Адвокат Даниалова и вовсе заявила, что собирается исключить показания свидетеля.

Татьяна Ковалева, Астана