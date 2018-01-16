Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Бакытжан Сагинтаев провел встречу с Президентом компании «Varian Medical Systems»

16 января 2018, 18:14

В ходе встречи обсуждены вопросы цифровизации и сотрудничества по привлечению новых технологий в систему здравоохранения.

Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев провел встречу с Президентом компании «Varian Medical Systems» Жан-Люк Девлешауером , сообщает Zakon.kz со ссылкой пресс-службу Премьер-министра РК.

В ходе встречи обсуждены вопросы цифровизации и сотрудничества по привлечению новых технологий в систему здравоохранения Казахстана в рамках программы развития онкологической помощи.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...