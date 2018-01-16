Бакытжан Сагинтаев провел встречу с Президентом компании «Varian Medical Systems»
В ходе встречи обсуждены вопросы цифровизации и сотрудничества по привлечению новых технологий в систему здравоохранения.
Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев провел встречу с Президентом компании «Varian Medical Systems» Жан-Люк Девлешауером , сообщает Zakon.kz со ссылкой пресс-службу Премьер-министра РК.
В ходе встречи обсуждены вопросы цифровизации и сотрудничества по привлечению новых технологий в систему здравоохранения Казахстана в рамках программы развития онкологической помощи.
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