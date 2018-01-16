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Новости за сегодня

Курс биткоина упал до $12 тысяч

16 января 2018, 18:30

За сутки биткоин подешевел на 12,95%.

Криптовалюта биткоин подешевела до $12 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, пишет RT.

Отмечается, что на 17:16 по времени Астаны криптовалюта торгуется на уровне $12,085 тыс.

За сутки биткоин подешевел на 12,95%.

11 января сообщалось, что курс биткоина упал до $13 тыс.


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