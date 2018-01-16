Курс биткоина упал до $12 тысяч
16 января 2018, 18:30
За сутки биткоин подешевел на 12,95%.
Криптовалюта биткоин подешевела до $12 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, пишет RT.
Отмечается, что на 17:16 по времени Астаны криптовалюта торгуется на уровне $12,085 тыс.
За сутки биткоин подешевел на 12,95%.
11 января сообщалось, что курс биткоина упал до $13 тыс.
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