Потерпевшие попросили суд наказать члена ОПГ «Четыре брата» по всей строгости закона

В специализированном межрайонном уголовном суде Актюбинской области продолжаются слушания по рассмотрению 260 томов уголовного дела в отношении 26 подсудимых, которые вместе с лидером ОПГ «Четыре брата» Еркином Избасар причастны к хищению нефти в западных регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Сегодня рассмотрен эпизод рейдерства - незаконного установления контроля над ТОО «ТазаДалаКом», которое специализировалось на захоронении и переработки опасных отходов на полигоне в Актюбинской области.

Версия гособвинения основана на том, что подсудимый Нурлан Ногаев, владея 30 % акций ТОО «ТазаДалаКом» с привлечением членов ОПГ «Четыре брата»: Мурата Туржанова, Калдымурата Қартжан и их знакомого Жандоса Акмагамбетова заставил другого соучредителя предприятия Болатбека Доскужаева подписать протокол собрания.

По итогам оказанного давления подписанный фиктивный протокол способствовал назначению подсудимого Нурлана Ногаева директором ТОО «ТазаДалаКом», что позволяло получить ему доступ к финансам и имуществу предприятия.

В суде потерпевшими выступила семья Бисембиных, владеющая 70% акций ТОО «ТазаДалаКом».

«Уважаемый судья! Это когда-нибудь закончится или нет? Нурлан Ногаев забрал нашу фирму, угрожал на собрании Болатбеку Доскужаеву и вынудил его подписать протокол. Нурлан Ногаев обанкротил фирму, люди остались без работы. Это наша семейная фирма. Какое ты имеешь право на неё? Действовал как настоящий вор! Назначил себя генеральным директором, люди всю жизнь работают, чтобы добиться поста. Мародер! Одним фиктивным документом украл 60 миллионов тенге. Израсходовал их направо и налево. Остерегайтесь таких людей, прошу суд, чтобы наказал Нурлана Ногаева по всей строгости закона. Иначе он будет продолжать открыто грабить», - обратился к суду один из членом семьи Бисембиных.

Напомним, на протяжении всего судебного процесса линия защиты адвокатов Еркина Избасар на предъявленные обвинения выстраивалась на отрицании причастности инвалида-колясочника 1 группы к созданию ОПГ «Четыре брата», которого под пытками заставляли признать вину.

Однако хрупкость постулатов защитников проявилась на предыдущих слушаниях, когда свидетелями по делу выступили не менее известные криминальные авторитеты, которые под присягой во всеуслышанье заявили, что подсудимые Еркин Избасар и Аухат Калиев имеют не только прямую причастность к ОПГ «Четыре брата», но и являются «главными архитекторами» преступного сообщества.