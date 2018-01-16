У жителя ЗКО обнаружены 72 туши сайги с отпиленными рогами

12 января текущего года, примерно в 13.00 час. вблизи населенного пункта «Купкаказыл» Копжасарского сельского округа Жангалинского района в ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудниками отдела природоохранной полиции МПС ДВД ЗКО совместно с инспекторами РГКП «Охотозоопром» за незаконную охоту на сайгаков были задержан житель Акжаикского района 1973 года рождения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО.

При осмотре на месте происшествия было обнаружено и изъято 72 туши сайги с отпиленными рогами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 337 УК РК (Незаконная охота).

В отношении задержанного избрана мера пресечения – содержание под стражей. Задержанный по статье 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания.

Ведётся расследование.