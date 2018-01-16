Назначен вице-министр труда и социальной защиты населения

Им стал Нуржан Альтаев.

Постановлением Правительства РК Альтаев Нуржан Бауыржанович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Нуржан Альтаев родился в 1978 году в Южно-Казахстанской области. В 2004 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова, в 2012 году — Академический инновационный университет. По специальности — юрист, экономист.

Трудовую деятельность начал в 2002 году. В 2005–2012 годы занимал различные должности в государственных органах, работал в национальных компаниях. В 2012–2017 гг. возглавлял «Центр обслуживания предпринимателей», Палату предпринимателей Южно-Казахстанской области, работал заместителем председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

С ноября 2017 года и по настоящее время занимал должность вице-министра сельского хозяйства РК.