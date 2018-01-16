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Известный кавээнщик умер в Новосибирске

16 января 2018, 19:25

Владимир Дуда был капитаном команды НГУ в 1997–1998 годах.

Ушёл из жизни трёхкратный чемпион Высшей лиги КВН капитан команды Новосибирского государственного университета (НГУ) Владимир Дуда. Об этом в своём "фейсбуке" сообщила известная телеведущая с кавээновским прошлым Татьяна Лазарева. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт, сообщает life.ru.

— После операции и всех возможных мер, на которые были способны врачи в Новосибирске, сделали всё, что нужно было, и всё, что могли. Мы, не врачи, из разных концов мира пытались его удержать, просили, умоляли, молились, но куда там — решил, значит, — написала она.

Владимир Дуда был капитаном команды НГУ в 1997–1998 годах. Вместе с ним в Высшей лиге играли Александр Пушной, Татьяна Лазарева, Андрей Бочаров.


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