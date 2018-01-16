В министерстве сельского хозяйства назначены новые вице-министры

Ими стали Арман Евниев и Гульмира Исаева.

Постановлением Правительства РК Евниев Арман Кайратович назначен на должность первого вице-министра сельского хозяйства, Исаева Гульмира Султанбайқызы назначена на должность вице-министра сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Трудовую деятельность начал в 1985 году. В 1985–1999 годы работал рабочим, агрономом, главным агрономом, директором совхоза. В 1999–2008 годы работал на различных должностях в государственных органах, возглавлял РОО «Союз фермеров Казахстана». В 2008–2010 годы занимал должность вице-министра сельского хозяйства РК. В 2010–2016 годы работал в национальных компаниях, возглавлял ТОО «Управляющий холдинг «Мажико», ОЮЛ и индивидуальных предпринимателей «Казахстанский деловой совет АПК».

С октября 2016 года и по настоящее время занимал должность государственного инспектора Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

Награжден орденом «Құрмет».

Гульмира Исаева родилась в 1969 году в Алматинской области. В 1991 году окончила Семипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности, в 2010 году — Казахский национальный аграрный университет. По специальности — инженер-технолог.

Трудовую деятельность начала в 1991 году. В 1991–2010 годы работала старшим преподавателем, аспирантом, главным специалистом, младшим, старшим научным сотрудником, главным технологом, зоотехник-селекционером.

В 2010–2012 годы работала в национальных компаниях. В 2012–2017 годы занимала должность вице-министра сельского хозяйства РК.

С октября 2017 года и по настоящее время работала советником Премьер-Министра РК.

Награждена орденом «Құрмет».