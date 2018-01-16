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Уровень Байкала упал на шесть сантиметров ниже критической отметки

16 января 2018, 20:03

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что самый низкий уровень воды в озере ожидается к маю.

Уровень озера Байкал продолжает понижаться, сейчас озеро обмелело на 6 сантиметров ниже критической отметки, прогноз отрицательный. Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник на пресс-конференции, пишет ТАСС.

"По данным на сегодняшний день, уровень Байкала - ниже порогового значения, которое определено 456 метров по Тихоокеанской шкале отметок - на 6 см - ниже отметок (456 метров - предельный минимальный уровень - прим. ТАСС)", - сказал Вильфанд.

По его словам, проблема уровня Байкала "последние четыре года на слуху, но вот сейчас этот уровень ниже чем, чем в 2015-2017 году".

"Мы прогнозируем к 1 мая будет самый низкий уровень", - сказал глава Гидрометцентра.

Фото: ТАСС


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