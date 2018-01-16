Актив Акмолинской области обсудил послание президента
Аким области Малик Мурзалин отметил, что центральной идеей Послания Главы государства определено стремление к мировым стандартам качества.
Сегодня в Кокшетау состоялся актив региона по обсуждению Послания Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» с участием депутатского корпуса области, руководителей государственных органов и предприятий, представителей широкой общественности и СМИ, сообщает Управление внутренней политики.
Аким области Малик Мурзалин отметив, что центральной идеей Послания Главы государства определено стремление к мировым стандартам качества развития, обозначил задачи, вытекающие из его ключевых направлений.
«В нашей области успешно реализуется Программа индустриализации, в рамках которой внедрено 79 проектов на сумму более 250 млрд. тенге, использующие все преимущества нового технологического уклада Индустрия 4.0. На сегодня более 20 промышленных локомотивов успешно применяют самые передовые инновации и используют современное цифровое оборудование. Деятельность таких компаний, как «Казахалтын», «Altyntau Kokshetau», «Тыныс», «Семизбай-U» является подтверждением актуальности и выверенности курса Послания Главы государства», - отметил глава региона.
Малик Мурзалин подчеркнул, что в регионе рассматривается применение практики высокотехнологичных проектов в сфере альтернативной энергетики, представленных на выставке «ЭКСПО 2017 – Энергия будущего». Перспективными проектами в данном направлении аким области назвал строительство солнечной электростанции ТОО «KB ENTERPRISES» в Целиноградском районе мощностью 100 МВт, совместный проект с компанией «Global Gas Group» по комплексной газификации Акмолинской области и строительство ветропарка мощностью 100 МВт в Аршалынском районе.
Также Малик Мурзалин отметил, что в регионе ведется определенная работа и по внедрению современных технологий в строительстве и коммунальном секторе.
В рамках решения третьей задачи область намерена в течение пяти лет увеличить производительность труда в АПК на 2,5 раза. «Достаточный потенциал региона позволяет нам обеспечить продовольствием область и столицу, продвигать бренд «Сделано в Казахстане» за пределы республики», - подчеркнул аким.
В области в рамках дальнейшего развития транспортной и логистической инфраструктуры будут продолжены работы по направлениям «Центр-Юг», «Центр-Восток», развитию дорог пристоличных населенных пунктов, Щучинско-Боровской курортной зоны, реконструкции дорог «Щучинск-Зеренда» и подъезда к городу Кокшетау.
Малик Мурзалин также акцентировал внимание о необходимости развития въездного и внутреннего туризма.
С учетом географического расположения и наличия уникальных природных зон Акмолинская область имеет все возможности для развития данного направления. В целях продвижения и обеспечения круглогодичного функционирования курорта Бурабай реализуется концепция «Four seasons», включающая более 20 направлений.
В регионе ведется работа по процессу соответствия уровня образованности специалистов современному формату. За последние 2 года свыше 10 тыс. педагогов области прошли курсы повышения квалификации по обновленному содержанию.
Кроме того, 100 студентов обучаются за счет образовательных грантов области по педагогическим специальностям. Благодаря стипендиии акима области и поддержке хозсубъектов более 250 студентов обучаются в медвузах, что решит проблему дефицита врачебных кадров.
Также в ходе актива выступили руководитель филиала Национального центра биотехнологии Д.Балпанов, генеральный директор ТОО «Агрофирма TNK» Б.Уалиев, директор ТОО «НМКС-инжиниринг» В.Пинчук, директор лицея "Білім-инновация" И.Адиханов, заместитель главного врача Акмолинского областного онкологического диспансера Т.Зиновьева.
По итогам мероприятия акимом области были даны соответствующие поручения ответственным лицам по реализации поставленных Главой государства задач.
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