В усиленном режиме ведутся работы по уборке снега на трассе Астана-Павлодар
На трассе местной полицейской службой и сотрудниками ЧС организовано круглосуточное дежурство.
На трассе Астана-Павлодар ведутся работы по очистке снега, передает МИА «Казинформ».
Как проинформировал директор Акмолинского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» Талгат Назымбеков, в настоящее время для очистки снега участка дороги от Астаны до Ерейментау задействованы порядка 20 единиц техники.
На трассе местной полицейской службой и сотрудниками ЧС организовано круглосуточное дежурство.
В настоящее время из-за сильной метели трасса Астана-Павлодар закрыта.
Фото: МИА Казинформ
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