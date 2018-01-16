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В усиленном режиме ведутся работы по уборке снега на трассе Астана-Павлодар

16 января 2018, 20:37

На трассе местной полицейской службой и сотрудниками ЧС организовано круглосуточное дежурство.

На трассе Астана-Павлодар ведутся работы по очистке снега, передает МИА «Казинформ».

Как проинформировал директор Акмолинского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» Талгат Назымбеков, в настоящее время для очистки снега участка дороги от Астаны до Ерейментау задействованы порядка 20 единиц техники.

На трассе местной полицейской службой и сотрудниками ЧС организовано круглосуточное дежурство.

В настоящее время из-за сильной метели трасса Астана-Павлодар закрыта.

Фото: МИА Казинформ





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