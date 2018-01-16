Опубликован рассекреченный отчет о советской миссии на Луне

Рассекреченный документ состоит из двух частей: в первой описывается работа комплекса бортовой аппаратуры с системой малокадрового телевидения.

Сорок пять лет назад автоматическая станция "Луна-21" с "Луноходом-2" совершила мягкую посадку на спутник Земли. Холдинг "Российские космические системы" впервые опубликовал рассекреченный отчет о работе станции и проблемах на борту вплоть до последнего сеанса связи, пишет РИА Новости.

В документе подробно разбираются проблемы, возникшие во время миссии, и варианты их решения. Система дистанционного управления лунохода действовала с 16 января до 10 мая 1973 года, причем большинство приборов связи оставались исправными даже после полной выработки их рабочего ресурса. Полученный конструкторами уникальный опыт впоследствии использовался при создании других аппаратов для исследования планет Солнечной системы.

Рассекреченный документ состоит из двух частей: в первой описывается работа комплекса бортовой аппаратуры с системой малокадрового телевидения, во второй – наземного комплекса связи "Сатурн-МС". Эти приборы отвечали за управление "Луноходом-2", позволяя получать изображения с поверхности спутника.

Наземные испытания оборудования проводились осенью 1972 года. Тогда специалисты НПО имени Лавочкина нашли недостатки в работе некоторых приборов системы дальней радиосвязи, но их удалось устранить. Испытания были настолько тщательными, что один из приборов полностью выработал рабочий ресурс.

Первое серьезное замечание к аппаратуре дистанционного управления появилось только на 250-м сеансе связи — команду "стоп" для лунохода, двигавшегося к кратеру, пришлось передать трижды.

В отчете приводятся сравнительные данные системы малокадрового телевидения, которая была "глазами" водителей "Лунохода-1" и "Лунохода-2". Модернизация системы позволила второму аппарату передвигаться значительно быстрее. На основе этого опыта планировалось внести изменения в следующий луноход.

В документе есть данные и о работе оптико-лазерного канала связи и определения координат, который испытали в ходе миссии "Лунохода-2".

На 306-м сеансе связи впервые в истории прошла передача информации по оптико-лазерному каналу в сторону Луны и обратная — по радиоканалу. Эта система, получившая название "Сейм", состояла из бортового фотоприемника ФА010 и наземных телескопов, оснащенных лазером.

Фотоприемник регистрировал излучение лазера наземного пеленгатора, а бортовая аппаратура "Лунохода-2" передавала на Землю радиосигнал. Это позволяло очень точно отслеживать координаты "Лунохода-2" с расстояния более 380 тысяч километров.

В отчете говорится и о завершении работы "Лунохода-2". На 503-м сеансе связи температура внутри аппарата повысилась до 43-47 градусов. Больше на связь луноход не выходил.

"Луна-21" достигла поверхности спутника 15 января 1973 года, приземлившись на восточной окраине Моря Ясности, внутри кратера Лемонье. Доставленный станцией аппарат "Луноход-2" практически не отличался от своего предшественника, его масса составляла 836 килограмм. За четыре месяца работы луноход прошел 42 километра, передал на Землю 86 панорам и около восьмидесяти тысяч телекадров. Он вышел из строя из-за перегрева аппаратуры внутри корпуса, вызванного случайным попаданием грунта.

Фото: РИА Новости